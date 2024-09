Amra Pandžić (p)o srečni zmagi na Hrvaškem: Upam, da nam bo zdaj steklo

Rokometašice Krima Mercatorja so v 30. zaporedno klubsko sezono v EHF Ligi prvakinj vstopile tako, kot so si vse želele – z zmago. Ekipa je na gostovanju v hrvaški Koprivnici pokazala moč svoje dolge klopi. Kar 10 igralk se je med Ljubljančankami vpisalo med strelke in doseglo prvi dve točki v sezoni 2024/2025. A roko na srce: serijske slovenske prvakinje na Hrvaškem še zdaleč niso blestele.