'Upamo, da je evropsko prvenstvo prebudilo navijače'

Krimovke so na lestvici šeste s štirimi točkami ter z boljšim medsebojnim izkupičkom s francosko zasedbo, ki je sedma. Na dnu je Banik Most brez točk. Z devetimi točkami prednjačijo Bietigheim, Kristiansand in Bukarešta, sledita pa Ferencvaros s sedmimi ter Odense s šestimi točkami.

Varovanke trenerja Dragana Adžića, sicer tudi selektorja Slovenije, so nazadnje oblekle klubski dres na tekmi lige prvakinj proti Brestu in konec oktobra zabeležile zmago s 24:22 v domači dvorani. "Pripravljene smo na boj za novi točki. Zahtevno bo sicer najprej igrati z ekipo, proti kateri smo v pretekli sezoni dvakrat izgubile. A po drugi strani nam to vliva dodatno motivacijo. Časa za pripravo na nedeljski dvoboj smo imele dovolj in že pred reprezentančnim premorom smo zastavili pot, na katero se moramo zdaj vrniti in postopati v nadaljevanju sezone," je za uradno klubsko spletno stran dejala srbska vratarka Jovana Risović.