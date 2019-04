Uradno: Dakar se po 11 letih v Južni Ameriki seli v Savdsko Arabijo

Arabska puščava bo v naslednjih letih prizorišče relija Dakar, ki se je zadnjih enajst let "udomačil" v Južni Ameriki. Govorice o selitvi v Azijo so bile v zadnjih tednih že zelo glasne, v ponedeljek pa so organizatorji Amaury Sport Organisation (ASO) le potrdili, da bo po 30 letih v Afriki in enajstih v Južni Ameriki zdaj priložnost dobila Azija oziroma Arabski polotok. Tega dela sveta Dakar še ni obiskal, drugič zapored pa bo dirko pripravila ena država, potem ko jo je letos gostil Peru, ki je po zavrnitvah soorganizatorjev Čila in Bolivije ostal edini prireditelj.

"30 let v Afriki. 11 let v Južno Ameriki. Tretje poglavje v zgodovini relija Dakar se odpira zdaj ... Selimo se na Bližnji vzhod. Naslednji Dakar bo na sporedu v Savdski Arabiji. Več podrobnosti o tej pustolovščini bo znanih 25. aprila ..." so na Twitterju objavili organizatorji.

Castera: Podajamo se v neznano

Naslov med avtomobilisti bo branil "domačin", Katarec Naser Al-Atijah, ki bo seveda glavni magnet za arabske privržence motošporta. Po dirkah formule 1 v Bahrajnu in Abu Dabiju, dirkah motoGP v Katarju in SP v nogometu, ki ga bo Katar gostil leta 2022, je reli Dakar v Savdski Arabiji naslednji velik športni dogodek, ki bo obiskal Arabski polotok.

"Po 30 letih odkrivanja lepot Afrike in desetletju gostovanja na spektakularnih območjih Južne Amerike je čas za novo poglavje v zgodovini Dakarja. Reli se seli v Savdsko Arabijo," je sporočilo podjetje ASO, ki organizira reli. Dakar so zaradi težav, predvsem političnih nemirov in napadov na udeležence v Mavretaniji leta 2008, morali preseliti iz Afrike, prvič pa je bil v Južni Ameriki leta 2009.

"Podajamo se v neznano. Savdska Arabija me vedno navduši, prepričan sem, da bodo številni vozniki delili moje navdušenje. Za nas pa bo izvedba dirke na novem terenu velik zalogaj," je dejal direktor tekmovanja David Castera