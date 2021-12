Uradno: Đokovića ne bo v Sydney

Prireditelji ATP pokala v Sydneyju so uradno potrdili govorice, da se prvi teniški igralec sveta Novak Đoković ne bo udeležil turnirja. S tem so še povečali dvome, ali je Srb cepljen proti novem koronavirusu in ali bo nastopil na prvem turnirju za grand slam v novi sezoni, odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu.

icon-expand Vsi se sprašujejo, ali bo Novak Đoković zaigral na prvem grand slamu prihodnje sezone. FOTO: AP "Prvi igralec sveta Novak Đoković se je umaknil z našega turnirja. Reprezentanco Srbije bo zdaj vodil 33. igralec sveta Dušan Lajović," so organizatorji sporočili v izjavi pred sobotnim začetkom turnirja. Devetkratni prvak odprtega prvenstva Avstralije bi lahko osvojil rekordni 21. naslov zmagovalca grand slam turnirja, če bi naslednji mesec zaigral v Melbourne Parku, a za vstop v Avstralijo morajo biti on in člani njegovega spremstva cepljeni. Njegov oče Srđan je konec novembra dejal, da sin v Melbournu ne bo igral, organizatorje pa obtožil izsiljevanja. Odprto prvenstvo Avstralije se bo začelo 17. januarja.