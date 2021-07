Uradno: Sha'Carri Richardson ne bo nastopila na OI

Sha'Carri Richardson zaradi pozitivnega testa na THC ne bo nastopila na olimpijskih igrah. Športnica je v svoj zagovor povedala, da je prepovedano drogo uživala zaradi lajšanja stresa ob smrti biološke matere, zveza njeno dejanje razume, vendar ji kljub temu ni ponudila možnosti sodelovanja na letošnjih olimpijskih igrah.

Sprinterka Sha’Carri Richardson ne bo kandidirala v ameriški olimpijski štafeti 4 x 100 metrov zaradi enomesečne prepovedi, ki jo je prejela zaradi pozitivnega testa na THC, psihoaktivne snovi, ki jo najdemo v marihuani. 21-letnica je junija na ameriških kvalifikacijah zmagala na 100 m, v začetku letošnjega leta pa je dosegla tudi šesti najhitrejši čas na svetu. Njeni podporniki so vse do zadnjega upali, da bi lahko sodelovala na štafeti v Tokiu, saj naj bi ji prepoved tekmovanja potekla 28. julija, kar je še pred štafetno tekmo. Na seznamu so se med drugimi znašli petkratna olimpijca Allyson Felix (400 m) in Abdi Abdirahman (maraton). Najmlajši športnik v ekipi je 17-letni Erriyon Knighton (200 m) s Floride.

icon-expand Sha’Carri Richardson FOTO: AP

Ameriška reprezentanca je v torek objavila seznam, na katerem pa Richardsonove ni. V zvezi so se odločili, da 21-letni Sha’carri ne bodo ponudili te možnosti. Sprinterka je v bran povedala, da je konopljo uporabljala kot način obvladovanja stresa po smrti svoje biološke matere. "Opravičujem se za dejstvo, da v tem času niti nisem znala nadzorovati svojih čustev ali se z njimi spopadati." Za svoja dejanja se je ameriški javnosti opravičila in dejala, da je to zadnjič, ko bodo ZDA olimpijske igre ostale brez zlate medalje v teku na 100 m. "Imam 21 let, sem še zelo mlada, v meni je še veliko tekmovalnega duha ter velikega naravnega talenta," je še povedala. Športnici so stopili v bran številni kolegi, ki so svoje nestrinjanje izrazili na družabnih omrežjih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vsi športniki USATF (ameriška atletska zveza) se zavedajo in se tudi morajo držati veljavnega protidopinškega kodeksa. Verodostojnost nacionalnega upravnega organa pa bi bila izgubljena, če pravila v tem primeru ne bi spoštovali. "Sočustvujemo in razumemo Sha’carri, toda moramo ohraniti pravičnost, zavoljo vseh športnikov, ki so si zagotovili mesto v ameriški olimpijski reprezentanci," so dejali. Olimpijske igre v Tokiu se pričnejo 23. julija.