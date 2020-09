Uradno: Tour de France brez pozitivnega koronavirusnega testa

Potem ko so po opravljenih testiranjih na novi koronavirus na kolesarski dirki po Franciji že v ponedeljek zvečer iz nekaterih ekip sporočili, da so bili testi negativni, so v torek organizatorji vsem kolesarjem prižgali zeleno luč za nadaljevanje dirke. Tudi uradni izvidi so vsi negativni, so sporočili organizatorji francoske pentlje. Od 785 opravljenih testov noben ni bil pozitiven, so dodali.