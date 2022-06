Tine Urnaut po zmagi proti Argentincem: 'Lepa popotnica za nadaljevanje'

"Današnja tekma je bila zelo lepa popotnica za naprej. Na igrišču je vladala super atmosfera, motivacija je bila visoka, čutiti je bilo entuziazem. V vseh pogledih je bilo to tako, kot mora biti. To mora biti osnova, na kateri moramo graditi. Vse, kar delamo od tu naprej, je začetek, saj prihajajo močnejši nasprotniki in več tekem," je po zmagi pozitivno razmišljal sprejemalec in kapetan reprezentance Tine Urnaut .

"Fantje so dobro igrali v postavi, v kakršni še nikoli niso zaigrali, šele zjutraj smo se na to prvič pripravili. Ni bilo popolno, a bilo je zelo dobro. Imeli smo lepo priložnost, da dobimo tudi drugi niz, in na tej točki bi nam lahko kaj hitro padla zbranost po toliko žogah za osvojitev niza, ampak so fantje ostali osredotočeni ter v tretjem in četrtem nizu opravili dobro delo," je po tekmi bil zadovoljen Lebedew.

'Od prve do zadnje točke sem verjel v našo zmago'

Mladi prosti igralec Slovenije Alan Košenina je tudi dobil priložnost: "Današnja tekma je bila z naše strani zelo dobra. Videlo se je, da smo se zelo dobro pripravili na Argentino, in mislim, da smo imeli skozi celotno tekmo vse pod nadzorom, z izjemo končnice drugega niza, ki smo ga žal izgubili. Od prve do zadnje točke sem verjel v našo zmago. Lepo je bilo odigrati tekmo za reprezentanco in nadomestiti Janija (Kovačiča), ki je žal zbolel. Mislim, da sem se danes dobro odrezal. Čakata nas še dve tekmi in upamo na dve zmagi."