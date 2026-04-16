Urnaut predstavil odbojkarski spektakel za Botrstvo v športu

Tine Urnaut je zbrane pričakal na sobnem kolesu, saj je pred tem sodeloval na 20. dobrodelnem kolesarskem maratonu Marka Baloha, ki v Ljubljani poteka med 10. in 22. uro. Kot so sporočili, gredo tudi vsa sredstva Balohove prireditve projektu Botrstvo v športu. Ob jubilejni izvedbi bo družba BTC končnemu izkupičku dodala še 5000 evrov. "Nisem še končal tiste kilometrine pri Marku Balohu in moram nadaljevati. Šele ko pridem do prave kilometrine, se lahko usedem," je zbrane nagovoril Urnaut, ki mu pri organizaciji odbojkarskega dneva pomagajo Odbojkarska zveza Slovenije, OKS, Zveza Anita Ogulin ter podjetji Spontanzo in Sport Media Focus.

"Šport povezuje Slovence, ki smo vedno pripravljeni stopiti skupaj, ko gre za dobrodelnost. Vrednote olimpizma so tudi povezovanje, sodelovanje, prijateljstvo, odličnost in spoštovanje, zato podpiramo izjemno akcijo, ki se je začela že leta 2015. V zadnjih petih, šestih letih smo razdelili 877 štipendij, ki gredo blizu 800.000 evrov," je med drugim povedal predsednik OKS Franjo Bobinac in že napovedal tudi naslednjo gala prireditev, ki bo 19. oktobra, ko bo tudi natančno znano, koliko sredstev so zbrali s pomočjo Urnauta in kdo bo njegov naslednik.

Dan D za odbojkarski spektakel pa je ponedeljek, 1. junij, ko bo najprej na sporedu tekma mladih talentov slovenske odbojke (16.00) po izboru Urnauta in krovne zveze, ob 18.45 se bodo v revialni tekmi zvezd med seboj pomerili znani Slovenci, med njimi so nastop potrdili slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, skakalec Anže Lanišek, pevec Bojan Cvjetićanin, medijska osebnost Lado Bizovičar in drugi. Kapetana zvezdniških ekip bosta člana zlate generacije Dejan Vinčić in Mitja Gasparini. Vrhunec večera pa bo nastopil ob 20.30, ko se bosta na zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone lige narodov pomerili moški reprezentanci Slovenije in Srbije. "Ta čas sicer ne vem še točno, ali bom nastopil tudi na tekmi zvezd ali le na prijateljski, ker bo kar naporen in poln dan. Seveda se bom poskušal vključiti v čim več stvari," je o dogodku dejal Korošec.

