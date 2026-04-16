Urnaut predstavil odbojkarski spektakel za Botrstvo v športu

Ljubljana, 16. 04. 2026 15.10 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA
Tine Urnaut

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je letos ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu. Na lanski prireditvi Olimpijskega komiteja Slovenije je dobrodelno palico prevzel iz rok športne plezalke Janje Garnbret. Zdaj s sodelavci v Tivoliju 1. junija pripravlja poseben odbojkarski spektakel.

Tine Urnaut je zbrane pričakal na sobnem kolesu, saj je pred tem sodeloval na 20. dobrodelnem kolesarskem maratonu Marka Baloha, ki v Ljubljani poteka med 10. in 22. uro. Kot so sporočili, gredo tudi vsa sredstva Balohove prireditve projektu Botrstvo v športu. Ob jubilejni izvedbi bo družba BTC končnemu izkupičku dodala še 5000 evrov. "Nisem še končal tiste kilometrine pri Marku Balohu in moram nadaljevati. Šele ko pridem do prave kilometrine, se lahko usedem," je zbrane nagovoril Urnaut, ki mu pri organizaciji odbojkarskega dneva pomagajo Odbojkarska zveza Slovenije, OKS, Zveza Anita Ogulin ter podjetji Spontanzo in Sport Media Focus.

Tine Urnaut
Tine Urnaut
FOTO: Bobo

"Šport povezuje Slovence, ki smo vedno pripravljeni stopiti skupaj, ko gre za dobrodelnost. Vrednote olimpizma so tudi povezovanje, sodelovanje, prijateljstvo, odličnost in spoštovanje, zato podpiramo izjemno akcijo, ki se je začela že leta 2015. V zadnjih petih, šestih letih smo razdelili 877 štipendij, ki gredo blizu 800.000 evrov," je med drugim povedal predsednik OKS Franjo Bobinac in že napovedal tudi naslednjo gala prireditev, ki bo 19. oktobra, ko bo tudi natančno znano, koliko sredstev so zbrali s pomočjo Urnauta in kdo bo njegov naslednik.

Tine Urnaut in Franjo Bobinac
Tine Urnaut in Franjo Bobinac
FOTO: Bobo

Dan D za odbojkarski spektakel pa je ponedeljek, 1. junij, ko bo najprej na sporedu tekma mladih talentov slovenske odbojke (16.00) po izboru Urnauta in krovne zveze, ob 18.45 se bodo v revialni tekmi zvezd med seboj pomerili znani Slovenci, med njimi so nastop potrdili slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, skakalec Anže Lanišek, pevec Bojan Cvjetićanin, medijska osebnost Lado Bizovičar in drugi. Kapetana zvezdniških ekip bosta člana zlate generacije Dejan Vinčić in Mitja Gasparini.

Vrhunec večera pa bo nastopil ob 20.30, ko se bosta na zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone lige narodov pomerili moški reprezentanci Slovenije in Srbije. "Ta čas sicer ne vem še točno, ali bom nastopil tudi na tekmi zvezd ali le na prijateljski, ker bo kar naporen in poln dan. Seveda se bom poskušal vključiti v čim več stvari," je o dogodku dejal Korošec.

Tine Urnaut
Tine Urnaut
FOTO: Aleš Fevžer

Vstopnice so na voljo od 19 do 29 evrov, ves izkupiček pa bo šel za pomoč mladim športnikom in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij. Ob projektu je Urnaut dobil tudi svojo resnično pravljico izpod peresa Primoža Suhodolčana in ilustratorja Mateja de Cecca z naslovom Tine in Pikasa oziroma Skrivnost letečih sanj.

"S Primožem sva se veliko pogovarjala, obiskal je tudi moje starše, tako da lahko potrdim, da gre za pravljico po resničnih dogodkih. Počaščen in hvaležen sem, da so besede prišle v tako lepo zgodbo in upam, da bo bralcem všeč," je na predstavitvi še povedal izkušeni odbojkar in potrdil, da je bil sam v otroških letih prav tako nagajiv, kot je Tine v pravljici.

tine urnaut botrstvo v športu ambasador dobrodelnost

Prvenstvo odprli s porazoma v uvodnem krogu

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
