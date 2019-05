Zapušča Italijo? Urnaut sedel v srca navijačev, ne pa tudi vodstva kluba

Le redki so pomislili, da bi si iskali novo delovno okolje, sploh ko so za novega trenerja imenovali igralsko legendo kluba Andreo Gianija . Zdelo se je, da bo tudi kapetan slovenske izbrane vrste Tine Urnaut naslednjo sezono igral za Modeno, nastopal v kraju, kjer odbojka uživa status, kakršnega ima v večjem delu Italije nogomet. A temu ne bo tako. Kljub dejstvu, da je pred kratkim podaljšal sodelovanje s klubom. "Tine ostaja pri nas, pred kratkim je podaljšal pogodbo. Podrobnosti ne poznam," je ob našem obisku pred dobrim mesecem dni zatrjevala predsednica kluba Catia Pedrini . Razumljivo, da podrobnosti ne pozna, saj je za športne operacije v klubu zadolžen Andrea Sartoretti .

Kaj se dogaja v Modeni? Odgovora očitno ne pozna nihče, saj so poteze vodilnih predstavnikov kluba naravnost nenavadne. Potem ko so minulo sezono v A1 ligi odbojkarji kultnega italijanskega kluba – v nogometnih merilih primerljivega z Real Madridom – sklenili v polfinalu, ko jih je izločil podprvak Perugia, so posegli po številnih spremembah. (Ne)pričakovano se je za slovo odločil prekaljeni odbojkarski maček Julio Velasco , kar je avtomatsko pomenilo, da si preko noči (skoraj) vsi igralci želijo ostati v dvorani Pala Panini.

Tudi sam je o 30-letnem Korošcu govoril z izbranimi besedami. O igralcu, ki navdušuje na igrišču in ljubljencu navijačev, o enem stebru zasedbe, ki vselej meri kar najvišje. A očitno s prihodi nekaterih novincev, zanj, kljub sklenjeni novi 2-letni pogodbi, ni več prostora oz. bi ga preselili na klop. Kaj to pomeni za prihodnost enega najboljših slovenskih odbojkarjev vseh časov, ki je izjemno cenjen v tujini, je težko napovedati.

Italija ali Kitajska?

Po poročanju lokalnega časnika Gazzetta di Modena obstaja velika verjetnost, da bo Urnaut ostal v Italiji, med elito si ga še posebej želijo pri ambiciozni Monzi in v Veroni. Na klopi slednje bo v prihodnji sezoni sedel Radostin Stojčev, strateg, s katerim je slovenski reprezentant sodeloval pri Trentinu in uvodno sezono pri Modeni, o njunem sodelovanju pa je bilo na Apeninskem polotoku že veliko napisanega. A obstaja tudi možnost, da sprejemalec slovenske izbrane vrste zapusti Italijo in se za visoko plačo – 600 tisoč evrov – preseli na Kitajsko, kjer denar ne predstavlja nikakršne težave oz. bi to pomenilo nekaj mesecev igranja v kakovostno šibkejšem tekmovanju, po končani sezoni pa bi se lahko, s svojo kakovostjo, brez težav vrnil na pomoč kateremu od italijanskih velikanov. Kot denimo v letošnji sezoni Klemen Čebulj, ki je tekmovalno leto nepričakovano začel pri Šanghaju – imel je praktično sklenjen dogovor z Modeno - , tekmovalno leto pa zaključil pri Milanu.