Urnaut, Vinčić in Čebulj ne odhajajo z odbojkarji v Brazilijo

Na treningu sta bila tudi Tine Urnaut in Dejan Vinčić, ki sta na pripravljalnih tekmah zaradi sanacije poškodb manjkala, še vedno pa ni bilo Klemna Čebulja, Korošec je po dolgi sezoni dobil nekaj več odmora. Vsi trije v Brazilijo ne bodo odpotovali, doma bodo vadili po posebnem programu, velika verjetnost pa je, da se bodo ekipi pridružili že na drugem turnirju na Filipinih.

Krive so poškodbe

"Zakaj bi tvegali, Urnaut in Vinčić sta bila poškodovana, za vsemi so težke in naporne sezone, vse bomo potrebovali pozneje. So pa pripravljalne tekme pokazale, da imamo širok nabor, tako da nam gre zaenkrat vse po načrtih," odsotnosti treh igralcev ne objokuje Mark Lebedew, novi slovenski selektor.

Avstralec bo na tekme prvega turnirja, na katerih se bo Slovenija merila z ZDA, Brazilijo, Avstralijo in Kitajsko, popeljal organizatorja igre Gregorja Ropreta in Uroša Planinšiča, blokerje Jana Kozamernika, Alena Pajenka, Danijela Konciljo in Matica Videčnika, sprejemalce Roka Možiča, Žigo Šterna, Jana Klobučarja in Črtomirja Bošnjaka, korektorja Tončka Šterna in Mitjo Gasparinija ter libera Janija Kovačiča in Alana Košenino. Jure Okroglič, Sašo Štalekar in Gregor Pernuš, ki so bili z ekipo na pripravah v Bolgariji, bodo ostali v domovini.