Urnaut: Da so nas vsi prepoznali za ekipo leta, je nekaj enkratnega

Podeljene so nagrade naboljšim slovenskim športnikom za leto 2019. Po svečani prireditvi v Cankarjevem domu so pred mikrofon stopili kapetan odbojkarske reprezentance Tine Urnaut, športna plezalka Janja Garnbret in motokrosist Tim Gajser.

Med ekipami je največ glasov dobila moška odbojkarska reprezentanca, ki je navduševala na evropskem prvenstvu v Stožicah. Odbojkarji so na koncu osvojili srebro, v finalu jih je v Parizu premagala francoska izbrana vrsta. Na prireditvi je strnil misli kapetan moštva Tine Urnaut, pred mikrofon sta stopila tudi Janja Garnbret in Tim Gajser. Tine Urnaut, Janja Garnbret in Primož Roglič. FOTO: Damjan Žibert Društvo športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) je podelilo priznanja najboljšim v letu 2019. Najboljša športnika Slovenije za leto 2019 sta športna plezalka Janja Garnbret in kolesar Primož Roglič, najboljša ekipa pa moška odbojkarska reprezentanca Slovenije. Druga v posamični konkurenci sta bila košarkar Luka Dončič in alpska smučarka Ilka Štuhec, tretja pa motokrosist Tim Gajser in kajakašica Eva Terčelj.