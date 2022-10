Urok drugega polčasa ostaja tudi po gostovanju v Nemčiji

Ljubljanske rokometašice so v predmestju Stuttgarta doživele četrti poraz v skupinskem delu lige prvakinj. Po romunski Bukarešti, norveškem Kristiansandu in madžarskem Ferencvarosu so bile od njih boljše tudi nemške prvakinje iz Bietigheim-Bissingena.

Premoč so jim morale priznati tudi tigrice (23:30), za katere je bilo znova usodnih nekaj temnih minut v drugem delu srečanja. Najboljša strelka ljubljanske zasedbe je bila tokrat Daria Dmitrieva s šestimi goli, z osmimi obrambami pa je nekaj preglavic Nemkam povzročala tudi Barbara Arenhart v vratih. "Na tekmo smo se dobro pripravili. Vedeli smo, kako tekmice igrajo in kje lahko izkoristimo naše priložnosti. Rokometašice so v prvem polčasu to dobro uresničile. V drugem delu so Nemke zaigrale drugače, naš odgovor pa ni bil takšen, kot bi si ga želeli. Žal mi je, da ekipa z odzivi na nekatere sodniške odločitve porablja svojo energijo. S tem se ne smemo obremenjevati, ampak se moramo osredotočiti nase in na naše napake, ki jih je bilo tokrat ogromno," za uradno klubsko spletno stran pravi trener Ljubljančank Dragan Adžić.