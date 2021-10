Uroš Bregar je 'bivši', začasna rešitev za klop Krimovk pa legendarna Natalija Derepasko

Krim Mercator je pred letošnjo sezono doživel korenite kadrovske spremembe v ekipi. Klub se je močno igralsko okrepil. Vse v želji, da po dolgih letih Ljubljančanke odkrito napadejo sam evropski vrh. A po petih odigranih krogih v Ligi prvakinj imajo v tej sezoni Krimovke na kontu zgolj eno zmago in še to proti rokometnim eksotom iz Turčije. Tudi to je eden od razlogov, da je vodstvo kluba sporazumno prekinilo pogodbo z dosedanjim trenerjem Urošem Bregarjem.

icon-expand Natalija Derepasko je doslej pomagala Urošu Bregarju. Odločitev upravnega odbora je, da bo prav 48-letna strokovnjakinja nova prva trenerka Ljubljančank. Vsaj do reprezentančne pavze. FOTO: RK Krim Mercator

Sestanek upravnega odbora je potrdil, da Uroš Bregar ni več trener Krima Mercatorja.

Natalija Derepasko je 48-letna slovensko-ukrajinska nekdanja rokometašica, sedaj pa že vrsto let trenerka mlajših selekcij. Tudi reprezentančnih. Svojo športno pot je začela kot rokometašica Spartaka. Njen največji uspeh je dvakratna osvojitev naslova Lige prvakinj s Krimovkami. Ob tem je z Ljubljančankami še dvakrat igrala v finalu.

Po informacijah blizu kluba je do odločitev prišlo "sporazumno", obe strani sta se strinjali, da je v dobro kluba treba narediti potezo, ki bo obrnila tok dogajanj. Zgolj ena sama zmaga na petih tekmah ne realizira visoko postavljenih ciljev pred sezono, ki so segali vse do napada na evropski vrh. Vodstvom kluba je pred sezono potrdilo, da bo odkrito napadalo naslov evropskega klubskega prvaka. Močno okrepljen kader predvsem z igralkami, ki so nekoč že nosile dres ljubljanskega kolektiva, da vedeti, da v taboru Krimovk mislijo resno. A rezultati visokoletečih ciljem niso sledili, zato se je pretrgal gordijski vozel in prišlo je do sporazumnega dogovora s sedaj že nekdanjim trenerjem Bregarjem. Po informacijah blizu kluba bo vsaj do reprezentančne pavze ekipo vodila izkušena Natalija Derepasko, dosedanja Bregarjeva pomočnica in strokovnjakinja, ki že vrsto let skrbi za Krimov podmladek. Še več, Derepasko naj bi imela močno podpro upravnega odbora v obdobju do reprezentančne pavze, ko bodo potegnili črto nad rezultati. Ukrajinka s slovenskim potnim listom je pred dvajsetimi leti kar dvakrat s Krimom stopila na evropski vrh in bila pri obeh lovorikah med ključnimi igralkami ljubljanskih rokometašic. Tudi po karieri je ostala v rokometu in se takoj lotila dela z mladimi. Odslej bo, vsaj za naslednje tri-štiri tekme v Ligi prvakinj, stopila v precej večje čevlje članske trenerke.

icon-expand Natalija Derepasko je v dresu Krima osvojila dva evropska naslova. FOTO: Damjan Žibert

Krim se je pred sezono močno okrepil za naskok na vrh

Ljubljansko ekipo je pred sezono okrepila Francozinja Alisson Pineau, skupaj z Ocean Sercien-Ugolin pa ima ljubljanski tabor kar dve igralki, ki sta se na olimpijskih igrah v Tokiu veselili zlatega odličja. V ekipo so se vrnile tudi Dragana Cvijić in Andreja Lekić ter Tjaša Stanko, po porodu se je vrnila tudi Alja Varagić. Novinke so tudi nizozemska vratarka Barbara Arenhart, Hrvatica Paula Posavec, Katarina Krpež Šlezak, Neja Polak in mlada domača vratarka Zala Miklič. Klub pred sezono obeležil 20-letnico prvega evropskega naslova

Klub je sredi avgusta v Ljubljani slavnostno obeležil 20-letnico prvega naslova lige prvakinj. Sredi Ljubljane se je zbrala celotna ekipa in strokovni štab iz sezone 2000/01. Predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac je ob tej priložnosti ljubljanskemu klubu podelil letošnje priznanje za odličnost, ki ga RZS enkrat letno podeli posameznikom, posameznicam ali klubom, ki so nase opozorili z uspešnim delom na rokometnem področju. Prvo tovrstno priznanje je leta 2020 dobilo Celje Pivovarna Laško.

icon-expand Zasedba Krimovk, ki je dvakrat pokorila Evropo ... "Gasilska" fotografija dvajset let pozneje ... FOTO: RK Krim Mercator