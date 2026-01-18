Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Uroš Zorman: Čaka nas novi finale pred finalom

Oslo, 18. 01. 2026 07.35 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenija - Kuba

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo danes na evropskem prvenstvu lovila napredovanje v drugi del tekmovanja. V Oslu se bo pomerila proti Švici, ki sodeč po zadnjih medsebojnih tekmah predstavlja velik izziv.

Švicarska izbrana vrsta je Slovencem povzročila nemalo težav pred slabima dvema letoma, ko je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo za gol dobila prvo tekmo v Kopru.

Na drugi so se varovanci selektorja Uroša Zormana v Winterthurju rešili v izvajanje sedemmetrovk in se posledično uvrstili na mundial. Švica je sicer kljub izpadu nastopila na SP, a zaradi posebnega povabila krovne zveze.

Uroš Zorman
Uroš Zorman
FOTO: Jan Gorenc Gorenje Velenje

Slabi dve leti kasneje bo tekma ravno tako pomembna, nov "finale pred finalom", kot ga je na druženju z novinarji označil Zorman.

Slovenija ima po zmagi proti Črni gori (41:40) na vrhu lestvice skupine D dve točki, Švica in Ferski otoki pa so pri eni po remiju 28:28. Ne glede na razplet prve današnje tekme med Črnogorci in Ferci (18.00) ima Slovenija škarje in platno v svojih rokah.

Vsaka zmaga jo namreč pelje v drugi del tekmovanja, ki bo v švedskem Malmöju med 23. in 28. januarjem. Osvojena točka bi pomenila, da bi bilo pred zadnjim krogom še vse odprto. V torek bosta v zadnjem krogu Oslu še dvoboja Črna gora - Švica in Slovenija - Ferski otoki.

uroš zorman slovenija švica rokomet evropsko prvenstvo

Mulec po zmagi v razredu reli 2: To je izpolnitev sanj

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tuširanje otrok: Ali je res potrebno vsak dan?
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
zadovoljna
Portal
Cora Schumacher spet srečno zaljubljena
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
vizita
Portal
Že trije dnevi opijanja lahko povzročijo hitro in izrazito poškodbo črevesja
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti
Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti
cekin
Portal
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
moskisvet
Portal
Se ga spomnite? Danes je le še bleda senca sebe
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
To je najbolj umazano mesto na letalu
To je najbolj umazano mesto na letalu
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
dominvrt
Portal
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450