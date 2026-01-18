Uroš Zorman: Čaka nas novi finale pred finalom

Na drugi so se varovanci selektorja Uroša Zormana v Winterthurju rešili v izvajanje sedemmetrovk in se posledično uvrstili na mundial. Švica je sicer kljub izpadu nastopila na SP, a zaradi posebnega povabila krovne zveze.

Švicarska izbrana vrsta je Slovencem povzročila nemalo težav pred slabima dvema letoma, ko je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo za gol dobila prvo tekmo v Kopru.

Slabi dve leti kasneje bo tekma ravno tako pomembna, nov "finale pred finalom", kot ga je na druženju z novinarji označil Zorman.

Slovenija ima po zmagi proti Črni gori (41:40) na vrhu lestvice skupine D dve točki, Švica in Ferski otoki pa so pri eni po remiju 28:28. Ne glede na razplet prve današnje tekme med Črnogorci in Ferci (18.00) ima Slovenija škarje in platno v svojih rokah.

Vsaka zmaga jo namreč pelje v drugi del tekmovanja, ki bo v švedskem Malmöju med 23. in 28. januarjem. Osvojena točka bi pomenila, da bi bilo pred zadnjim krogom še vse odprto. V torek bosta v zadnjem krogu Oslu še dvoboja Črna gora - Švica in Slovenija - Ferski otoki.