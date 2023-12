Uroš Zorman predstavil rokometna orožja za Nemčijo

"Naša skupina v Berlinu je zelo zahtevna in zanimiva. Za širšo javnost so Ferski otoki rokometna 'eksotika', a gre za reprezentanco, ki je v zadnjih dveh letih izjemno napredovala. Poljska ima dolgo rokometno tradicijo in ne glede na to, da smo jo na zadnjih velikih tekmovanjih premagovali, nas čaka izjemno zahtevna naloga. Norveška v zadnjih letih vedno naskakuje vrh in se bori za kolajne, tako bo tudi na januarskem turnirju v Nemčiji," je skupinske tekmece v Berlinu opisal Zorman.

"Na letošnjem januarskem SP na Poljskem in Švedskem ter v kvalifikacijah za EP 2024 smo naredili korak naprej. Oblikovala se je zadovoljna, delovna, srčna in bojevita skupina ljudi. V Nemčiji želimo narediti pol koraka naprej, predvsem v smeri večje uigranosti ekipe. Naš primaren cilj na EP je uvrstitev v drugi del tekmovanja," je na današnji novinarski konferenci na sedežu Rokometne zveze Slovenije v Ljubljani uvodoma dejal Uroš Zorman .

Slovenska elitna izbrana vrsta se bo zbrala 26. decembra v Laškem. Prvi del priprav bo opravila v Celju, drugega v Ljubljani, do odhoda v nemško prestolnico pa jo čakajo tri pripravljalne tekme. Najprej se bo 29. decembra v Slovenj Gradcu pomerila z Avstrijo, 5. in 6. januarja pa sta pred njo v Poreču še tekmi s Črno goro in Hrvaško.

Ljubljančan je imel v naboru svojih igralcev za evropsko prvenstvo največje pomisleke na položajih vratarjev in krožnih napadalcev."Po posvetu s trenerjem vratarske sekcije Gorazdom Škofom sem se odločil za Klemena Ferlina, Urbana Lesjaka in Miljana Vujovića, ki so dobili prednost pred Jožetom Baznikom in Urhom Kastelicem. Če smo iskreni in pošteni, nihče od njih posebej ne blesti v svojih klubskih sredinah in nima maksimalne minutaže. Določene pomisleke sem imel tudi pri izboru krožnih napadalcev, ravno zaradi tega sem na sklepne priprave poklical štiri igralce. Glede drugih igralskih položajev pa je bilo bolj ali manj vse jasno," je o svojem reprezentančnem seznamu dejal Zorman.

V zadnjem obdobju je imel od Zormanovega 22-članskega kadra največ zdravstvenih težav krilni igralec Barcelone Blaž Janc, ki pa se počasi vrača v trenažni in tekmovalni ritem, v prvem delu priprav v celjski dvorani Golovec pa bo delal po nekoliko prilagojenem programu.

Na Zormanovem seznamu za nastop na EP v Nemčiji so:

- vratarji: Klemen Ferlin (Erlangen), Urban Lesjak (Eurofarm Pelister) in Miljan Vujović (Stuttgart);

- krilni igralci: Blaž Janc (Barcelona), Gašper Marguč (Veszprem), Domen Novak (Wetzlar), Staš Slatinek Jovičić (Trimo Trebnje), Tilen Kodrin (Gummersbach) in Tadej Mazej (Celje Pivovarna Laško);

- srednji igralci: Dean Bombač, Borut Mačkovšek (oba Pick Szeged), Nejc Cehte (Eurofarm Pelister), Jure Dolenec (Limoges), Nik Henigman (Saint Raphael), Tadej Kljun (Balatonfüredi), Rok Ovniček (Nantes), Aleks Vlah (Alborg) in Miha Zarabec (Wisla Plock);

- krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Flensburg Handewitt), Kristjan Horžen (Gummersbach), Matic Suholežnik (Zagreb) in Stefan Žabić (Celje Pivovarna Laško).