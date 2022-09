Pogačar že na progi kronometra

V ženski konkurenci je bila glavna favoritinja Nizozemka Annemiek van Vleuten, ki je letos v sijajni formi. Toda na 34,2 km dolgi in deloma razgibani trasi se lani bronasta s SP v Flandriji ni znašla in zasedla končno sedmo mesto z zaostankom 1:43 minute. Njena rojakinja van Ellen van Dijk je z današnjo zmago postala druga najuspešnejša kolesarka v zgodovini te panoge s tremi naslovi (2013, 2021). To je že njena šesta kolajna, saj ima še eno srebro (2016) in dva brona (2018, 2020). Štiri zlate kolajne ima na vrhu večne lestvice Francozinja Jeannie Longo. Za srebrno Grace Brown, ki je zaostala 13 sekund, je to prva kolajna v vožnjah na čas, po dveh srebrnih z zadnjih dveh SP pa je Švicarka in evropska prvakinja iz Münchna Marlen Reusser osvojila bronasto odličje. Za van Dijkovo je zaostala 42 sekund.

Med mlajšimi članicami je slavila 21-letna Italijanka Vittoria Guazzini iz Italije. V absolutni konkurenci je bila četrta z zaostankom 52 sekund. Srebro je pri mlajših članicah osvojila Nizozemka Shirin van Anrooij, bron pa Nemka Ricarda Bauernfeind.

V začetku novega tedna bodo v vožnjah na čas nastopili še v mlajših konkurencah. Od Slovencev bo v torek med mladinci nastopil Natan Gregorčič. V konkurenci mlajših članov ter mladink slovenskih predstavnikov ni.