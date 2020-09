Kot feniks iz pepela: Osaka v razburljivem finalu boljša od Azarenke

Finale bi se za Naomi Osakatežko začel slabše, saj je osvajalka ameriškega velikega slama izpred dveh let takoj zapravila svoj začetni udarec in zaostala z 0:1, motivirana Victoria Azarenkapa ji do konca niza ni pustila dihati. Po vodstvu z 2:0 je Osaka na svoj servis sicer uspela znižati, nato pa sta Belorusinji tudi po zaslugi bolj zbranih podaljšanih iger uspela dva zaporedna "breaka" za ekspresno vodstvo z 1:0 v nizih. Ko je Osaka v drugem nizu spet nemudoma izgubila servis in zaostala z 0:2, je kazalo na hiter konec finala, a se je nato ameriška Japonka le prebudila in takoj vrnila z "breakom", nato pa bila zanesljiva na svoj začetni udarec. Popoln preobrat ji je uspel pri izidu 3:3 v sedmem nizu, ko je odvzela še en začetni udarec Azarenki in nato povedla že s 5:3. Niz je zaključila v podaljšani deveti igri, kjer je imela pri izidu 40:40 nemudoma priložnost za ključni "break", ki pa je ni izkoristila. Grešila je nato tudi Azarenka, ki je zapravila kar tri priložnosti za znižanje na 4:5, Osaki pa je nato v drugem poskusu le uspelo za izenačenje v nizih na 1:1.

Azarenka je tudi v drugem nizu kazala znake popuščanja, a dobila prvo igro na svoj začetni udarec, še bolj zanesljiva pa je bila Osaka, ki je usodno udarila v četrti igri, kjer je izkoristila drugo priložnost za odvzem servisa ter povedla s 3:1. Kmalu bi sledil nov preobrat, Azarenka je v peti igri že vodila s 40:0 in nato zapravila vse tri "break" žogice, v podaljšani igri pa je Osaka takoj izkoristila svojo priložnost in povedla z morda že odločilnih 4:1. Zapravljiva je bila v naslednji igri tudi Japonka, ki bi lahko Azarenki dvakrat vzela servis, a se je Belorusinja rešila v podaljšano igro. Tam ji je po dolgi bitki nato le uspelo znižati zaostanek na 2:4, kar je bila napoved novega preobrata.

Azarenka je namreč nadoknadila zaostanek s 15:40 v sedmi igri in po dolgem času izkoristila prvo priložnost za "break". Ponujala se ji je tudi priložnost za izenačenje na njen začetni udarec, izid je bil zdaj 4:3 za Osako, ki pa je tekmici vrnila z enako mero in se povsem približala svojemu skupno tretjemu naslovu na velikih slamih. Na svoj začetni udarec je imela dve priložnosti, da pritisne piko na i odličnemu turnirju, to pa ji je v drugem poskusu tudi uspelo.

Izid, OP ZDA, finale:

- ženske:

Naomi Osaka (Jap/4) ‒ Victoria Azarenka (Blr) 1:6, 6:3, 6:3.