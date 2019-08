US Open: Zidanškova odvzela niz Martićevi, nato pa povsem popustila

Tamara Zidanšek (na fotografiji) med dvobojem z Martićevo v New Yorku.

Enaindvajsetletna Konjičanka Tamara Zidanšek, trenutno 66. igralka sveta, je proti šest let starejši in 44 mest višje uvrščeni Hrvatici izgubila po malenkost več kot dveh urah igre. Po dobrem odporu v prvih dveh nizih je v odločilnem nizu povsem popustila. Igralki sta si razdelili prva dva niza. V prvem sta bili rezultatsko izenačeni vse do devete igre, ko je Petri Martićuspel prvi od dveh zaporednih odvzemov servisa Zidanškove.

Odvzem za 5:4 je nato 22. nosilka turnirja potrdila na svoj začetni udarec in dobila niz, drugi niz pa začela s še enim odvzemom servisa. Ta sicer na koncu ni bil odločilen, saj je Zidanškovi pri zaostanku s 3:4 na začetni udarec nasprotnice uspelo izenačenje. Pri vodstvu s 5:4 pa je Slovenka z drugim zaporednim odvzemom servisa dvoboj izenačila v nizih. A v odločilnem nizu Zidanškova nato ni več našla pravih rešitev. Martićeva se bo tako v naslednjem krogu pomerila z Romunko Ano Bogdan.