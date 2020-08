Usoden padec na kriteriju Dauphine: Roglič na Tour brez pomoči Kruijswijka

"Posledice padca so hujše, kot smo sprva mislili. Ob odrgninah imam tudi zlom in najprej se moram pozdraviti," je dejal 33-letni Steven Kruijswijk. S tem pa je slovenski as Primož Roglič, ki velja za enega od favoritov za končno zmago, ostal brez pomembnega pomočnika na francoski pentlji. Od lani najboljših bo na letošnjem Touru tako nastopil le branilec Egan Bernal iz Kolumbije. Ob Bernalu in Kruijswijku je na koncu namreč na zmagovalnem odru na drugi stopnički stal šeGeraint Thomas, ki se tako kot štirikratni zmagovalec Chris Froomeni uvrstil v ekipo Ineos-Grenadiers. Vprašljiv je tudi nastop lani četrtega Nemca Emanuela Buchmanna(Bora), ki je prav tako padel na kriteriju Dauphine.