Uspeh: Bedene v finalu Metza s Tsongajem

Aljaž Bedene je v prvem polfinalu po uri in 31 minutah igre ugnal tretjega nosilca, domačina Benoita Paireja, s 4:6, 6:1 in 6:2. Tsonga in Bedene sta se doslej pomerila le enkrat. Na Rolland Garrosu je leta 2013 s 3:0 slavil domačin.