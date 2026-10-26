60 odstotkov igralcev iz domače akademije igra Ligo prvakov!

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so začeli z odštevanjem do zadnjega obračuna skupinskega dela Lige prvakov, balkanskega El Clasica, obračuna z Zagrebom (sreda, 20:30 na Kanalu A in VOYO). Zasedbo, ki so jo z izjemnimi vlaganji pred začetkom tekmovalnega leta močno okrepili. Stavili so na izkušnje, za kar so bili do tega trenutka nagrajeni z dvema zmagama. Proti slovenskim prvakom v uvodnem krogu tekmovanja, proti slovitemu Paris Saint-Germainu se je to zgodilo peti tekmovalni dan.

Nekaj, česar si v prihodnosti želijo tudi v Zlatorogu; nabiranje točk med evropsko elito je eden od ciljev za prihodnost, a prioriteta bo še naprej vzgoja igralcev v domači akademiji, da bi v prihodnjih sezonah moštvo bilo še bolj domače, predstavljalo magnet za vse podpornike, ki so letos nekajkrat zelo napolnili rokometni hram. "60 odstotkov članske zasedbe, ki je najmlajša v letošnji sezoni Lige prvakov, je vzgojenih v našem klubu. To je uspeh in želimo slediti tem trendom tudi v prihodnje," je v posebnem pogovoru za POP TV povedala predsednica kluba Alenka Potočnik Anžič.