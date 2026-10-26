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60 odstotkov igralcev iz domače akademije igra Ligo prvakov!

Celje, 26. 10. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman
Alenka Potočnik Anžič

Predsednica rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško Alenka Potočnik Anžič skupaj s sodelavci v klubu tako zelo nestrpno kot igralci pričakuje zadnji obračun letošnje sezone Lige prvakov, ko bo v Zlatorogu gostoval Zagreb. Tudi zaradi praznovanja 80-letnice delovanja kluba.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so začeli z odštevanjem do zadnjega obračuna skupinskega dela Lige prvakov, balkanskega El Clasica, obračuna z Zagrebom (sreda, 20:30 na Kanalu A in VOYO). Zasedbo, ki so jo z izjemnimi vlaganji pred začetkom tekmovalnega leta močno okrepili. Stavili so na izkušnje, za kar so bili do tega trenutka nagrajeni z dvema zmagama. Proti slovenskim prvakom v uvodnem krogu tekmovanja, proti slovitemu Paris Saint-Germainu se je to zgodilo peti tekmovalni dan.

Nekaj, česar si v prihodnosti želijo tudi v Zlatorogu; nabiranje točk med evropsko elito je eden od ciljev za prihodnost, a prioriteta bo še naprej vzgoja igralcev v domači akademiji, da bi v prihodnjih sezonah moštvo bilo še bolj domače, predstavljalo magnet za vse podpornike, ki so letos nekajkrat zelo napolnili rokometni hram. "60 odstotkov članske zasedbe, ki je najmlajša v letošnji sezoni Lige prvakov, je vzgojenih v našem klubu. To je uspeh in želimo slediti tem trendom tudi v prihodnje," je v posebnem pogovoru za POP TV povedala predsednica kluba Alenka Potočnik Anžič.

Aljuš Anžič je trenutno 4. strelec Lige prvakov
Aljuš Anžič je trenutno 4. strelec Lige prvakov
FOTO: Aljoša Kravanja

V intervjuju se je dotaknila še nekaterih drugih tem, kot denimo, kako s soprogom, trenerjem vratarjev Alešem Anžičem, sinu Aljušu in hčeri Ani Nuši (kapetanka košarkaric celjske Cinkarne) pomagata na poti do uspeha, v kolikšni meri sprejemata njune nasvete, ali so zaradi zgodovine predsednice bolj košarkarska ali bolj rokometna družina, ali ima Aljuš privilegije v dresu pivovarjev glede na dejstvo, da je mama predsednica kluba ...

Odštevanje do srede se je začelo

Celjski rokometaši živijo za treninge in tekme, se veselijo vsake priložnosti igranja na največji klubski rokometni sceni, a vselej je nekaj posebnega loviti rezultat ob glasni podpori s tribun. Podpori, ki jo lahko ustvarijo le navijači, ko napolnijo celjsko areno. Želijo si, da bi bila v sredo ravno proti Zagrebu dvorana prvič v letošnji sezoni razprodana. Saj je takrat dovoljeno sanjati tudi čudeže. Zaenkrat ga ljubitelji rokometa v Celju še niso dočakali, a nastavek z Danske, kjer so namučili dvakratne finaliste Lige prvakov iz Aalborga, kaže, da v igri napredujejo.

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Kljub izjemno zahtevnemu ritmu igranja tekem 'sreda - sobota', čemur je potrebno prišteti še naporna potovanja. In kljub številnim poškodbam, sploh levorokih igralcev (Mai Marguč, Gašper Marguč, sedaj še Žiga Mlakar), ne iščejo izgovorov, ampak pot, ki bi jih pripeljala do zastavljenih ciljev. Osrednji so povezani z domačimi lovorikami, evropska tekmovanja – po izpadu iz Lige prvakov bodo sezono nadaljevali v Ligi Evropa – pa bodo še naprej smerokaz v želji po napredku.

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