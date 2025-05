Uspeh Mariborčank spremljala tudi srbska tenisačica Olga Danilović

V finalni seriji so Kamničanke povedle, nato pa so dve zaporedni zmagi vknjižile Mariborčanke. Zaključne žoge odbojkarice iz štajerske prestolnice na domačem terenu pred polno dvorano niso uspele izkoristiti. Jim je pa to uspelo na odločilni tekmi v Kamniku.

Gostje so bile v prvih dveh nizih tesno boljše, a so večino časa vodile, v tretjem pa so povsem prevladovale ter si na krilih Ize Mlakar in Sonje Danilović priigrale naslov. Najbolj učinkovita igralka Branika je bila Mlakarjeva z 20 točkami, 16 pa jih je dodala Danilovićeva.

Srbkinjo je spremljala tudi sestra Olga Danilović, sicer teniška igralka in partnerka slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka. Slednja je na družbenem omrežju na svojem profilu pokazala, kako zelo ponosna je na sestrin uspeh.