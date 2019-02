Uspešen povratek: Nadal brez težav napredoval v Acapulcu

Drugi igralec sveta Rafael Nadal je v prvem krogu na turnirju z nagradnim skladom 1,8 milijona dolarjev (1,58 milijona evrov) za zmago nad 76. igralcem z lestvice ATP Mischo Zverevom potreboval vsega uro in dvajset minut. Dobitnik 17 turnirjev za grand slam je bil po dvoboju zadovoljen s svojo predstavo.

Prostovoljca v Acapulcu tečeta proti Nadalu, ki si brez brisač ne more zamisliti nobene partije tenisa.

"Zelo sem vesel zmage. Niste mogli uživati v kakšnem spektakularnem dvoboju, a pomembno je, da sem zmagal. Proti Mischi nikoli ni lahko igrati, še posebej, ker sem zaigral prvič po daljšem premoru," je po poročanju STA dejal Nadal in dodal: "Zdaj si bom vzel nekaj ur in užival v uspešni vrnitvi, nato pa se pripravil za jutrišnji dvoboj. Za bo zame velik izziv in upam, da sem nanj pripravljen."

Slovo Jakupovićeve po porazu s Timeo Babos

Njegov nasprotnik v drugem krogu Nick Kyrgios se je moral za zmago v prvem malo bolj potruditi; s 6 : 3 in 7 : 5 je ugnal Italijana Andreasa Seppija.

V prvem krogu je zaigrala tudi Slovenka Dalila Jakupović, sicer 82. z lestvice WTA, a po treh nizih s 7 : 5, 4: 6 in 4:6 izgubila proti Madžarki Timei Babos, 110. igralki svetovne lestvice. Pred tem sta se tekmici pomerili samo enkrat, tudi lani na trdi podlagi v Tajpeju je bila po treh nizih boljša Baboseva.

Acapulco, moški (1.780.060 USD/1.616.947 EUR):

- 1. krog:

Rafael Nadal (Špa/1) ‒ Mischa Zverev (Nem) 6:3, 6:3;

Nick Kyrgios (Avs) ‒ Andreas Seppi (Ita) 6:3, 7:5;

John Isner (ZDA/3) ‒ Adrian Mannarino (Fra) 6:3, 4:6, 6:3;

Sam Querrey (ZDA) ‒ Guillermo Garcia-Lopez (Špa) 6:3, 6:2;

Cameron Norrie (VBr) ‒ Jošihito Nišioka (Jap) 6:2, 2:6, 6:2;

Diego Schwartzman (Arg/4) ‒ Marius Copil (Rom) 6:3, 4:6, 6:1;

Alex De Minaur (Avs/5) ‒ Nicolas Jarry (Čil) 7:6 (5), 7:6 (2);

Alexander Zverev (Nem/2) ‒ Alexei Popyrin (Avs) 6:3, 6:3;

Ženske (250.000 USD/219.753 EUR):

- 1. krog:

Timea Babos (Mad) ‒ Dalila Jakupović (Slo) 5:7, 6:4, 6:4;

Sloane Stephens (ZDA/1) ‒ Pauline Parmentier (Fra) 6:2, 6:2;

Christina McHale (ZDA) ‒ Ysaline Bonaventure (Bel) 6:3, 1:6, 6:2;

Johanna Konta (VBr/8) ‒ Laura Siegemund (Nem) 6:3, 6:2;

Mihaela Buzarnescu (Rom/4) ‒ Daria Gavrilova (Avs) 6:4, 6:2;

Tatjana Maria (Nem) ‒ Martina Trevisan (Ita) 6:2, 7:6 (1);

Victoria Azarenka (Blr) ‒ Danielle Collins (ZDA/2) 6:1, 6:2.