Pod streho 7. poletni Paralimpijski tabor za družine

"Zelo smo zadovoljni, ker vlada tako zanimanje za parašport in naš tabor. Na letošnjem paralimpijskem taboru za družine v Laškem je bilo kar 21 družin, kar je rekordna udeležba. Nekaj manj kot polovica je takih, ki so že bili z nami, ostali pa so prišli prvič. Dober glas, primer dobre prakse, predstavitve športov na URI Soča in primerna promocija naredijo svoje," navdušenja nad udeležbo ne skriva Majda Vesel Kočar, vodja tabora v Laškem.

"Otroci in starši so letos poznali že kar nekaj športov, nekaj pa je bilo tudi novih, ki jih na taboru še nismo imeli. V petek smo igrali odbojko sede, namizni tenis, boccio in se preizkusili v karateju. V petek in soboto popoldne smo plavali, se potapljali in preizkušali gibanje v okolju brez gravitacije. V petek zvečer je Lekov prostovoljec otrokom in mladim predstavil nekaj zanimivih kemijskih poskusov, starši pa so imeli v tem času prijeten pogovorni večer z Darjo Cencelj. V soboto dopoldne smo bili na Šmartinskem jezeru, kjer smo uživali v številnih športnih aktivnostih; mladi so se preizkusili tudi v kajaku in športnem ribolovu. Obiskal nas je tudi Zdravko Lidl in dodatno popestril sobotno popoldne na prostem. Zvečer nas je obiskala Mateja Pintar Pustovrh, paralimpijska prvakinja v namiznem tenisu iz leta 2004 v Atenah. Predstavila je svojo navdihujočo športno in življenjsko zgodbo, nato pa smo zadnji večer aktivno zaključili s petjem in plesom. V nedeljo smo tabor sklenili s tekmovanjem družin," je dodala Vesel Kočarjeva, ki je skupaj z ekipo pripravila in vodila tabor.