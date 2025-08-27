Pod streho 7. poletni Paralimpijski tabor za družine

- FOTO: Drago Perko
"Zelo smo zadovoljni, ker vlada tako zanimanje za parašport in naš tabor. Na letošnjem paralimpijskem taboru za družine v Laškem je bilo kar 21 družin, kar je rekordna udeležba. Nekaj manj kot polovica je takih, ki so že bili z nami, ostali pa so prišli prvič. Dober glas, primer dobre prakse, predstavitve športov na URI Soča in primerna promocija naredijo svoje," navdušenja nad udeležbo ne skriva Majda Vesel Kočar, vodja tabora v Laškem.
"Otroci in starši so letos poznali že kar nekaj športov, nekaj pa je bilo tudi novih, ki jih na taboru še nismo imeli. V petek smo igrali odbojko sede, namizni tenis, boccio in se preizkusili v karateju. V petek in soboto popoldne smo plavali, se potapljali in preizkušali gibanje v okolju brez gravitacije. V petek zvečer je Lekov prostovoljec otrokom in mladim predstavil nekaj zanimivih kemijskih poskusov, starši pa so imeli v tem času prijeten pogovorni večer z Darjo Cencelj. V soboto dopoldne smo bili na Šmartinskem jezeru, kjer smo uživali v številnih športnih aktivnostih; mladi so se preizkusili tudi v kajaku in športnem ribolovu. Obiskal nas je tudi Zdravko Lidl in dodatno popestril sobotno popoldne na prostem. Zvečer nas je obiskala Mateja Pintar Pustovrh, paralimpijska prvakinja v namiznem tenisu iz leta 2004 v Atenah. Predstavila je svojo navdihujočo športno in življenjsko zgodbo, nato pa smo zadnji večer aktivno zaključili s petjem in plesom. V nedeljo smo tabor sklenili s tekmovanjem družin," je dodala Vesel Kočarjeva, ki je skupaj z ekipo pripravila in vodila tabor.
Pri delu z mladimi so na taboru pomagali tudi regijski koordinatorji športa invalidov pri projektu Aktivno inkluzivno: Mojca Božič, Tjaša Erjavec, Zala Hoblaj, Igor Eržen, Špela Cesar, pa tudi dva nekdanja športna asa in zdaj nova regijska koordinatorja, Grega Komac in Dejan Kralj. "Sodelovanje na taboru je zame enkratna izkušnja, pa verjamem, da tudi za vse ostale udeležence. Odzivi so dobri, energija pa prava," je povedala Mojca Božič, regijska koordinatorka projekta Aktivno inkluzivno v Savinjski regiji.
"V Laškem na taboru smo pripravili prikaz inkluzivnega karateja po metodi IKF, kjer imajo vsi, ne glede na invalidnost, možnost sodelovati – tako v elementih, katah kot borbah. Inkluzivni karate je primeren za vsakogar, tako kot tudi klasični oziroma tradicionalni karate. Inkluzija pomeni vključevanje. Pri tem so v pomoč tudi starši, ki otrokom doma pomagajo pri učenju osnovnih elementov," je pojasnil Bojan Marinček, trener v Karate šoli Kimon.
Vse aktivnosti so v času tabora potekale na treh lokacijah: v Thermani Laško, POŠ Debro Laško in Čolnarni Šmartinsko jezero. "Tabor je namenjen celim družinam prav zato, da tudi starši in drugi družinski člani spoznajo, kaj zmorejo otroci z invalidnostjo. Prav ti otroci so pri nas v središču dogajanja," je povedala Majda Vesel Kočar, ki napoveduje, da bo konec januarja 2026 na Rogli potekal že 3. zimski paralimpijski tabor za družine.
Parašport so na taboru v Laškem predstavili:
Odbojka sede: Mojca Božič, Marko Pokleka, Zorana Kušljić
Karate: Bojan Marinček, Filip Soskić
Namizni tenis: Gregor Komac, Gašper Mlakar
Boccia: Klemen Kramžar, Rok Brezigar
Športni ribolov: Rudi Centrih, Tomaž Vanič, Boštjan Zupanc
Kajak: Dejan Kralj, Marko Hauc
Plavanje: Kristina Žagar, Nina Ivanc, Tjaša Erjavec
Gibanje v okolju brez gravitacije in potapljanje: Branko Ravnak, Alenka Fidler
Paraples: Nastija Fijolič, Amir Alibabić
