Utahu zmaga na prvi domači tekmi končnice

Salt Lake City, 25. 04. 2026 08.04 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Vegas Golden Knights - Utah Mammoth

Hokejisti Utah Mammoth so med tremi klubi, ki so v pretekli noči v ligi NHL povedli s 2:1 v prvem krogu končnice. Na prvi domači tekmi kluba od njegovega nastanka pred dvema letoma so s 4:2 premagali Vegas Golden Knights. Zmago sta zabeležila še Montreal Canadiends in Anaheim Ducks.

Prvo ime dvoboja v Delta Centru v Salt Lake Cityju je bil domači napadalec Lawson Crouse, ki je zadel dvakrat. Oba zadetka je dosegel v drugi tretjini, ko so domačini povečali prednost na 4:0.

Vegas, ki je sicer imel premoč v strelih na gol, razmerje je bilo kar 32:12, je v drugi tretjini sicer znižal izid na 1:3, v zadnji tretjini pa še častni zadetek za drugi zaporedni poraz.

Za Utah je MacKenzie Weegar dosegel zadetek in asistenco, Clayton Keller je dvakrat asistiral, Dylan Guenther pa enkrat zadel. Vratar Karel Vejmelka je ubranil 30 poskusov nasprotnikov.

Utah je tako eden izmed štirih nižje postavljenih klubov, ki so v prvem krogu končnice prevzeli vodstvo v svojih serijah. Med temi sta tudi Montreal in Anaheim.

Montreal je po podaljšku s 3:2 premagal Tampa Bay Lightning. Odločilni zadetek je v tretji minuti podaljška dosegel Lane Hutson, ki je s projektilom po dobljenem sodniškem metu povzročil eksplozijo veselja v dvorani Bell Centre v Montrealu.

"Zdi se mi, da je to prvi močan udarec, ki sem ga sprožil v tej sezoni. Ampak videl sem, da je nekaj prostora in sem želel plošček udariti, kolikor je le mogoče. Na srečo je končal v mreži," je dejal Hutson.

Vodstvo z 2:1 v zmagah si je priborili tudi Anaheim, ki je s 7:4 premagal Edmonton Oilers. Odločilne so bile uvodne minute zadnje tretjine, ko sta Becket Sennecke in Leo Carlsson z zadetkoma v razponu 42 sekund Anaheim povedla v vodstvo s 5:3. Connor McDavid je nato znižal na 5:4, a je Anaheim v zaključku tekme strl odpor gostov.

Mikael Granlund je za Anaheim dosegel zadetek in tri asistence, Carlsson in Jackson LaCombe sta imela po zadetek in asistenco, medtem ko je Lukaš Dostal v vratih ustavil 20 strelov Edmontona.

V končnici igrajo tudi Los Angeles Kings s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem, ki igra svoje zadnje tekme v karieri. Kralji v seriji z Colorado Avalanche zaostajajo z 0:3, obstanek v končnici pa bodo lovili v nedeljo zvečer.

