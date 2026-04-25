Utahu zmaga na prvi domači tekmi končnice

Prvo ime dvoboja v Delta Centru v Salt Lake Cityju je bil domači napadalec Lawson Crouse, ki je zadel dvakrat. Oba zadetka je dosegel v drugi tretjini, ko so domačini povečali prednost na 4:0.

Vegas, ki je sicer imel premoč v strelih na gol, razmerje je bilo kar 32:12, je v drugi tretjini sicer znižal izid na 1:3, v zadnji tretjini pa še častni zadetek za drugi zaporedni poraz.

Za Utah je MacKenzie Weegar dosegel zadetek in asistenco, Clayton Keller je dvakrat asistiral, Dylan Guenther pa enkrat zadel. Vratar Karel Vejmelka je ubranil 30 poskusov nasprotnikov.

Utah je tako eden izmed štirih nižje postavljenih klubov, ki so v prvem krogu končnice prevzeli vodstvo v svojih serijah. Med temi sta tudi Montreal in Anaheim.

Montreal je po podaljšku s 3:2 premagal Tampa Bay Lightning. Odločilni zadetek je v tretji minuti podaljška dosegel Lane Hutson, ki je s projektilom po dobljenem sodniškem metu povzročil eksplozijo veselja v dvorani Bell Centre v Montrealu.

"Zdi se mi, da je to prvi močan udarec, ki sem ga sprožil v tej sezoni. Ampak videl sem, da je nekaj prostora in sem želel plošček udariti, kolikor je le mogoče. Na srečo je končal v mreži," je dejal Hutson.