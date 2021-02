Uvod v sezono za Pogačarja, Polanca in Mezgeca

Zmagovalec lanske dirke po Franciji Tadej Pogačar je bil lani na tej dirki drugi, potem ko ga je lani na zaradi okužb z novim koronavirusom predčasno končani dirki premagal le Britanec Adam Yates, od letos član Ineos Grenadiers. Prva, sprinterska etapa se bo začela na graščini v Al Dafri in končala po 176 km v Al Mirfi. V drugi bo na vrsti posamični kronometer (13 km) po otoku Al Hudajriat, v tretji in peti etapi pa bodo na vrsto prišli hribolazci z vzponoma na Džebel Hafit in Džebel Džajs.

Preostale etape, torej četrta, šesta in zadnja, sedma, bodo sprinterske. Na njih bo do visokih uvrstitev skušal priti najboljši slovenski sprinter Luka Mezgec, ki je v profesionalni karieri dosegel 19 zmag.