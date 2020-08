Na startu tri Slovenke: uvodna diamantna liga sezone tudi z gledalci

V disciplini Maje Mihalinec je prva favoritinja Marie-Josee Ta Lou iz Slonokoščene obale, svetovna podprvakinja na 100 in 200 m v Londonu 2017 ter bronasta lani na 100 m na SP v Dohi. Na startni listi sta tudi evropska podprvakinja Gina Lückenkemper iz Nemčije in Mujinga Kambundjiiz Švice, bronasta sprinterka na prejšnjih SP na prostem in v dvorani. Horvatova bo imela na startni črti tudi aktualno evropsko prvakinjo Justyna Swiety Ersetic iz Poljske ter Wadeline Jonathas, članico zmagovite ameriške štafete z lanskega SP v Dohi. Filipičeva se bo med drugim pomerila z Venezuelko Yulimar Rojas, po dvakrat zaporedoma prvo na SP na prostem in v dvorani, nekdanjo evropsko prvakinjo Patricio Mamonoiz Portugalske in nekdanjo dvoransko evropsko podprvakinjo Gabrijelo Petrovo iz Bolgarije. Zaradi potovalnih omejitev bodo manjkali številni najboljši iz ZDA in tudi iz karibskih držav. Nekaj pa je bilo že odpovedi, predvsem zaradi novega koronavirusa; v Monaku tako ne bo olimpijskega in svetovnega prvakaConseslusa Kipruta, Kenijec je konec prejšnjega tedna sporočil, da je bil pozitiven.

V tej sezoni so bila odpovedana vsa najpomembnejša velika tekmovanja, najprej so na naslednje leto prestavili marčevsko dvoransko SP v Nanjingu na Kitajskem, potem olimpijske igre v Tokiu, odpovedali pa so evropsko prvenstvo v Parizu. Tako bo diamantna liga za tiste, ki so se vseeno letos odločili nastopati, najpomembnejše tekmovanje leta, v katerem ni mogoče doseči niti norm za OI. Najmočnejša serija mitingov bo tudi zelo okrnjena, minila bo brez finala in tudi brez točkovanja za končni vrstni red. Na začetku tega meseca so diamantni miting v Dohi prestavili na 25. september, ta čas pa je potrjenih skupaj le šest mitingov najmočnejše serije. Poleg Dohe in Monte Carla so v koledarju še mitingi v Stockholmu (23. avgust), Lozani (2. september), Bruslju (4. september), ta bo zagotovo brez gledalcev, ter Rimu ali Neaplju (17. september), na za zdaj še nedoločenem kraju na Kitajskem pa naj bi bila zadnja tekma diamantne lige 17. oktobra.