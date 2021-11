Uvodni zmagi za Zvereva in Medvedjeva

V drugi, zeleni skupini nastopajo Srb Novak Đoković, Grk Stefanos Cicipas, Rus Andrej Rubljov in Norvežan Casper Ruud. V nadaljevanje oziroma polfinale se bosta uvrstila dva najboljša iz vsake skupine. V ponedeljek se bosta predstavila Novak Đoković in Casper Ruud, zvečer pa Stefanos Cicipas ter Andrej Rubljov. Novak Đoković, ki ni osvojil zaključnega turnirja od 2015, je edini tekmovalec starejši od 25 let. Hkrati vsi udeleženci med posamezniki prihajajo iz Evrope.



Nagradni sklad turnirja je 7,25 milijona dolarjev. Zmaga v skupinskem delu je vredna 173.000 dolarjev, uvrstitev v polfinale 530.000 dolarjev, zmagovalec pa bo zaslužil 2,3 milijona dolarjev. Naslov na zaključnem turnirju sezone, ki prvič poteka v Torinu, brani Danil Medvedjev, ki je lani v londonski O2 areni v finalu ugnal Avstrijca Dominica Thiema.

Rekorder po številu naslovov na zaključnih turnirjih je še vedno Švicar Roger Federer, ki je slavil šestkrat, zadnjič leta 2011. Đoković ima pet naslovov, zadnjič pa je bil na tem tekmovanju najboljši pred šestimi leti. Od udeležencev letošnjega turnirja so zaključni turnir dobili tudi Medvedjev (2020), Cicipas (2019) in Alexander Zverev (2018).



V Torinu nastopa tudi najboljših osem dvojic sezone. V zeleni skupini so Hrvata Nikola Mektić in Mate Pavić, ki sta si že pred zaključkom zagotovila prvo mesto na lestvici ATP ob koncu sezone, Kevin Krawietz/Horia Tecau, Ivan Dodig/Filip Polašek in Marcel Granollers/Horacio Zeballos. V rdeči pa Raajev Ram/Joe Salisbury, Pierre Hugues Herbert/Nicolas Mahut, Juan Sebastian Cabal/Robert Farah in Jamie Murray/Bruno Soares.

Izidi, 1. krog:

- rdeča skupina:

Danil Medvedjev (Rus/2) - Hubert Hurkacz (Pol/8) 6:7 (5), 6:3, 6:4;

Alexander Zverev (Nem/3) - Matteo Berrettini (Ita/7) 7:6 (7), 1:0 predaja.