'Užitek je gledati druženje in prijateljski odnos teniških tekmovalcev'

Slovenske ekipe v moških in ženskih skupinah vseh starostnih kategorij, ki so se uspele uvrstiti v finale prve Ekipne Seniors lige, so dobile vstopnico za sodelovanja na Evropskem seniors klubskem prvenstvu, ki še vedno poteka, in sicer od 21. do 26. novembra v Antalyi. Med 30 ekipami, ki so tekmovale od maja do avgusta, jih je pet odšlo v Turčijo. "Evropskega seniors klubskega prvenstva v tenisu se je udeležili prek 90 ekip. Po prvih dveh dneh tekmovanj so slovenske seniors igralke in igralci odlično nastopili, dosegli pa so tudi že številne zmage v kategoriji posamezno in dvojice," je bil navdušen predsednik Seniors teniške organizacije TS Luka Zalaznik, ki se je ravno vrnil iz Antalye.