V Abu Dabiju četverica judoistov, Kajzerjeva izpušča del sezone

Kot prva bo na tatamije v Združenih arabskih emiratih že v petek stopila Maruša Štangar v kategoriji do 48 kilogramov, v kategoriji do 70 kilogramov bo nato v soboto stopila Anka Pogačnik, v nedeljo pa v kategoriji do 78 kg še Metka Lobnik.

V nedeljo se bo kot edini predstavnik v moških kategorijah na blazinah pomeril tudi Enej Marinič v kategoriji nad 100 kilogramov.

Teden dni kasneje bo del reprezentance nastopil še na svetovnem pokalu v Perthu, kjer bodo tekmovalci po političnih spremembah v organiziranosti juda v tem delu sveta prejeli enake točke kot na grand prixih.