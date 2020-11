V aferi Seefeld se vnovič pojavlja ime Milana Eržena

Kot je v petek na sodišču povedal eden od preiskovalcev, je Mark S. na zaslišanju razkril, da je Milan Eržen skušal vzpostaviti sodelovanje z njim. "Želel si je poslovni odnos," je dejal preiskovalec, ki pravi, da se je Eržen pozanimal o "napravi" za pripravo oz. obdelavo krvi. O tem je lani že poročal francoski časnik Le Monde, Eržen, ki deluje v kolesarski ekipi Bahrain Merida, pa je to takrat zanikal. Preiskovalec, ki je na zaslišanju sodeloval dvakrat, je na sodišču pričal, da je bil zdravnik Mark S. tisti, ki naj bi zavrnil sodelovanje, obenem pa je zdravnik povedal, da je skušal Eržen z njim stik vzpostaviti tudi kasneje, in sicer prek SMS-sporočila, a nanj ni odgovoril. Nemška tiskovna agencija piše tudi, da je po operaciji Aderlass, kot se imenuje afera iz Seefelda, in poročilih o vpletenosti Eržena preiskavo sprožila tudi Mednarodna kolesarska zveza, ki pa postopka proti Erženu nato ni nikoli začela. Navedbe proti Erženu v zvezi z domnevnimi nezakonitimi dejavnostmi so že maja letos za neresnične in neutemeljene označili tudi v njegovi ekipi. A mediji po Evropi so nadaljevali z obtožbami in predvsem med kolesarsko dirko po Franciji letos pogosto namigovali na morebitno povezavo med Erženom in slovenskima kolesarskima asoma Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem.

Tudi Erženov odvetnik Blaž Tomažin Bolcarje pred meseci poročanje tujih medijev zaSTAoznačil za dokazano napačno, saj Eržen po njegovih navedbah nikoli ni bil v preiskavi Ucija niti obeh tožilstev, ki preiskujejo primer Aderlass, münchenskega in innsbruškega. Avstrijski in nemški policisti so svetovno prvenstvo v Seefeldu izkoristili za protidopinško akcijo in razkrinkali združbo, ki je športnike zalagala s prepovedanimi poživili. Potrdili so vpletenost najmanj 23 športnikov iz osmih držav. Osrčje zgodbe sestavlja že imenovani nemški zdravnik za športno medicino, ki mu grozi zaporna kazen od enega do 10 let.