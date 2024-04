V Atenah danes prižig olimpijskega ognja

Natanko 101 dan pred začetkom iger v Parizu bodo v Grčiji s tradicionalno slovesnostjo in pred 600 visokimi gosti na čelu s predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomasom Bachom in z grško predsednico Katerino Sakelaropulu na pot proti Parizu poslali olimpijski ogenj.

V posebnem ritualu na ruševinah Herinega templja bodo igralke v vlogah starodavnih svečenic s pomočjo posebnega zrcala prižgale ogenj na kraju, kjer so se pred natanko 2800 leti rodile olimpijske igre.

Gledalci bodo lahko tokrat brez omejitev, kot je bilo to v koronskih časih za poletne OI v Tokiu 2021 in zimske v Pekingu 2022, a ob strogih varnostnih ukrepih spremljali plamenico na poti do slovesnega odprtja v Parizu. Prižigu ognja bodo lahko prisostvovali zgolj akreditirani posamezniki.

Prvi bo baklo v štafeti nosil grški olimpijski prvak v veslanju Stefanos Ntuskos, francoski mediji pa po pisanju grških namigujejo, da bo prva Francozinja s plamenico v roki upokojena plavalka Laure Manaudou.