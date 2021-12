Prireditelji OP Avstralije: Ne gre za izsiljevanje, ampak za varnost

Avstralski prireditelji poudarjajo, da so vsi ukrepi za zajezitev pandemije covida-19 namenjeni v prvi vrsti zdravju teniških igralcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Štiriintridesetletni Novak Đoković za zdaj noče razkriti, ali je proti bolezni cepljen ali ne, zato mu grozi, da ne bo mogel nastopiti na turnirju, kjer bi napadal rekordni 21. naslov za grand slam v karieri. V Melbournu je Đoković doslej zmagal devetkrat, nazadnje lani, zato ta turnir posebej ceni. Letošnji nastop pa ostaja odprt. Igralčev oče Srđan Đoković je nedeljo za srbsko televizijo Prva TV povedal, da Novaka verjetno ne bo na turnirju zaradi vztrajanja organizatorjev pri obveznem cepljenju. "Seveda pa bi šel z vsem srcem rad tja," je še prepričan igralčev oče. "Ali je Novak cepljen ali ne, je njegova odločitev in pravica. Če bo to razkril, ne vem. Še jaz ne poznam te njegove odločitve. Tudi če bi vedel, ali je cepljen ali ne, tega ne bi delil z vami," je za srbske medije še dejal oče najboljšega teniškega igralca sveta. Srđan Đoković je dodal, da njegov sin tega pod danimi pogoji, ocenil jih je za izsiljevanje, verjetno ne bo razkril.

Martin Pakula, pristojni minister za šport v avstralski zvezni državi Viktorija, ki gosti turnir, je v zvezi s tem izpostavil, da si želi, da bi Đoković januarja branil naslov. "Če ste teniški igralec ali kakršen koli športnik, ki prihaja k nam, imate tudi odgovornost do skupnosti, v katero ste dobrodošli. Zato prosimo vse teniške zvezdnike, da se držijo enakih zahtev, kot veljajo za prebivalce Viktorije. Ne gre za izsiljevanje, ampak za varnost družbe tukaj," je medijem dejal Pakula.

Vodja turnirja Craig Tiley je novembra poudaril, da morajo biti vsi nastopajoči na turnirju, ki se bo začel 17. januarja prihodnje leto, cepljeni proti covidu-19. To bi se zdaj lahko spremenilo le z novimi sevi virusa. Obstaja tudi teoretična možnost, da bi necepljen igralec nastopil v Avstraliji, a ob tem bi moral za 14 dni v karanteno v hotelski sobi, ki pa jo je Đokovićev oče ostro zavrnil. "Pod takšnimi pogoji Novak verjetno ne bo zaigral v Avstraliji," je še dejal Srđan Đoković.