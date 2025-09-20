Svetli način
V Bakuju s prvega startnega mesta Verstappen

Baku, 20. 09. 2025 16.06 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Nedeljsko dirko formule 1 v azerbajdžanskem Bakuju bo s prvega startnega mesta začel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullom. Prvo vrsto si je v današnjih kvalifikacijah priboril še Španec Carlos Sainz (Williams).

Max Verstappen je bila najhitrejši na kvalifikacijah.
Max Verstappen je bila najhitrejši na kvalifikacijah. FOTO: AP

Današnje kvalifikacije so se močno zavlekle, saj so zaradi številnih trčenj v ograde, ki so na mestnem dirkališču povsem ob stezi, kar šestkrat z rdečo zastavo prekinili dogajanje.

V odločilnem delu ob že rahlo mokri stezi je v ogrado zapeljal še prvi voznik Ferrarija Monačan Charles Leclerc. Takoj po nadaljevanju pa je štiri minute pred koncem kvalifikacij dirkalnik raztreščil tudi vodilni v SP Avstralec Oscar Piastri (McLaren).

Dirke formule 1 bodo v Azerbajdžanu, kjer karavana gostuje ta konec tedna, vsaj še do leta 2030, je danes sporočilo vodstvo tekmovanja.

Tretje mesto je na koncu osvojil Novozelandec Liam Lawson (Racing Bulls), četrti je bil Italijan Kimi Antonelli (Mercedes).

Že prej sta brez možnosti za uvrstitev med deseterico ostala nekdanja svetovna prvaka, Španec Fernando Alonso (Aston Martin) in drugi Ferrarijev voznik Britanec Lewis Hamilton na 11. in 12. mestu.

V seštevku sezone pred preizkušnjo v Bakuju vodi Piastri s 324 točkami, njegov moštveni sotekmovalec Britanec Lando Norris - danes je bil sedmi - jih ima 293, Verstappen pa 230.

Dirka v Azerbajdžanu se bo v nedeljo začela ob 13. uri po slovenskem času.

