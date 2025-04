V bernskih Alpah padel še en alpinistični rekord

V bernskih Alpah je padel še en izmed legendarnih, dve desetletji starih alpinističnih rekordov. Tokrat ne v težavnosti, pač pa v hitrosti in velikopoteznosti. Tri severne stene – zloglasnega Eigerja, Möncha in Jungfraua – alpinistom običajno vzamejo vsaj dan resnega plezanja vsaka, tokrat pa sta Nicolas Hojac in Phillip Brugger vse tri zmogla v enem zamahu, v zgolj 15 urah in pol.