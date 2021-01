V Celje prihaja hrvaški mladinski reprezentant

Ante Ivanković je 20-letni levi zunanji igralec RK Dubrava s Hrvaške, hkrati pa član mlajših reprezentanc naše južne sosede, trenutno mladinske izbrane vrste, pred tem pa tudi kadetske, in član ekipe olimpijske mladine. Zadnje tri sezone se je z RK Dubrava že preizkusil tudi na evropskem prizorišču, kjer je sicer vedno izpadel že v kvalifikacijskem delu, a s svojimi nastopi kljub mladosti izstopal. Celjski klub, v katerem je bil v minuli sezoni že na preizkusu, je z njim podpisal triletno pogodbo o sodelovanju, zadnja dva dni pa je prav tako preživel v Celju, opravil obvezne preglede in testiranja ter dobil navodila za delo, da se bo ob začetku sezone ekipi priključil kar najbolje pripravljen.

"Sledimo svoji strategiji, da v Celje pripeljemo najbolj talentirane igralce iz regije in iščemo rešitve na položajih, ki jih v Sloveniji zaradi višine ali drugih razlogov ni mogoče zapolniti. Ante je bil že v pretekli sezoni pri nas na preizkusu ter zadovoljil vse naše kriterije. Seveda pa gre za mladega igralca, katerega potencial moramo razviti. Po karakteristikah pristaja v naš koncept igre, je atletske postave, hiter, eksploziven, skočen z dobrim strelom od daleč, v obrambi pa igra kakovostno na položaju štiri. Tako je nekako lahko kompleten igralec, ki pa je, kot rečeno, še mlad in tudi zato je sedaj dva dni z nami, da opravimo testiranja ter mu pripravimo program in ga seznanimo z načinom svojega dela in igre, da se bo pred začetkom naslednje sezone kar najhitreje vklopil v naš sistem in način dela,"je bil za uradno spletno stran kluba izčrpen trener Celjanov Tomaž Ocvirk.