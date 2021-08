V Celje se je vrnil Matic Suholežnik

V prejšnji sezoni tretjeuvrščena ekipa v ligi NLB je tako zapolnila vrzel na mestu krožnega napadalca po odhodu Kristjana Horžena v Rhein-Neckar Löwen. Nemška ekipa je na spletni strani zapisala, da se je 21-letni Horžen že letos poleti pridružil "levom iz Mannheima", čeravno je pred časom sporočila, da se bo ta prestop zgodil šele pred sezono 2022/23. Dolenjski krožni napadalec je četrta okrepitev izjemno kakovostne zasedbe – pred njim so prišli Nemec Juri Knorr, Finec Benjamin Helander in v Senegalu rojeni Španec Mamadou Diocou.

"Zelo vesel sem, da se vračam v Celje. Znova se je tu zgradila zelo perspektivna ekipa z odličnim trenerjem in verjamem, da nam lahko s trdim delom uspe vse, kar si bomo zadali. Vsekakor je eden glavnih ciljev povrnitev domačih trofej tja, kjer je njihovo mesto," je po vrnitvi v rojstno mesto dejal Matic Suholežnik.

"V Evropi imamo zelo težkega tekmeca, a verjamem, da ga lahko premagamo. V Zlatorogu so padale že večje ekipe, zato sem prepričan o našem uspehu. Sam sem v tujini napredoval kot igralec – tujina te prisili v drugačen način razmišljanja, kot si ga vajen doma, nate gledajo drugače in vse to pripomore k temu, da dozoriš hitreje in drugače gledaš na delo, treninge in igre. Verjamem, da se vračam veliko boljši in da bom lahko ekipi s svojimi igrami pomagal do uspehov," je dodal 202 cm visoki Suholežnik, ki je doslej odigral tudi na 40 reprezentančnih tekmah in dosegel 35 golov.