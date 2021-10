V Celju skrbijo za rokometni jutri

RK Celje Pivovarna Laško je najuspešnejši moški športni kolektiv v Sloveniji. Štiriindvajsetkratni državni in enaindvajsetkratni pokalni prvak Slovenije je tudi edini moški športni kolektiv z naslovom evropskega klubskega prvaka, hkrati pa se ponaša z nazivom najboljše rokometne akademije v Evropi. Poleg športnih uspehov, klub narekuje smernice družbeno odgovornega delovanja, je prvi rokometni klub v Evropi z izdanim trajnostnim poročilom in prejemnik številnih nagrad ter priznanj, kot so nagrada za najvrednejšo športno znamko v Sloveniji, Sporto Brands in druge nagrade s področja imetnikov pravic. Hkrati je ponudnik inovativnih projektov na področju športnega marketinga ter partner najbolj priznanim podjetjem iz regije. K Celje Pivovarna Laško s ponosom predstavlja novega Zlatega sponzorja in tudi sponzorja mladih ekip kluba, ki imajo z njihovo pomočjo, od danes dalje novo spletno stran.

V Celju je bil danes slavnostni trenutek. Ob tej priložnosti je zaživela tudi nova spletna stran www.bestacademy.si, ki je namenjena izključno mladim ekipam in predstavitvi dela ter vizije Akademije RK Celje Pivovarna Laško. Tu oba partnerja druži enaka vizija, želita si biti najboljša v Sloveniji. "Izjemno ponosen sem, da danes sklepamo novo trdno partnerstvo. RK Celje Pivovarna Laško je bil januarja na Sporto konferenci razglašen za športno znamko leta in s tem nam je bila izkazana njegova marketinška vrednost, nato pa smo v zaključku sezone na športnem področju žal ostali brez državnega naslova. In čeprav je v takšnih trenutkih, ko športni rezultat ni najboljši, izjemno težko najti novega sponzorja, ki bi te podprl, pa je Nova KBM storila prav to. Podprla je naš klub in postala naš partner. Storila je tisto, kar si vsak od dobre banke najbolj želi. Podprla nas je in nam stopila ob bok, ko to potrebujemo. Nova KBM je lani s prevzemom Abanke še močneje vstopila v našo regijo in takoj pokazala, da jim je mar za lokalno okolje tudi v Celju. Tako sedaj skupaj gledamo v prihodnost in z ostalimi sponzorji dodajamo stabilnost, kar je osnova za rast in razvoj. Zahvaljujem se vsem v Novi KBM, da so prepoznali naš klub, kot eno izmed znamk, ki jih bo predstavljala v prihodnje in jim pomagala izvajati vizijo Najboljše banke. Hvala tudi, ker so podprli naše mlade igralce in zanje danes ponosno predstavljamo novo spletno stran, ki bo namenjena njim, njihovim staršem in vsem, ki spremljajo tekmovanja in razvoj mlajših selekcij. Prepričan sem, da je pred nami lepa prihodnost. Sedaj smo pripravljeni na jutri," je za uradno spletno stran kluba ob svečani priložnosti povedal predsednik Jernej Smisl, predsednik RK Celje Pivovarna Laško.