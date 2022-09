V Celju znova močan vonj po rokometu: Bistvena je finančna stabilnost kluba

Celjska zasedba, ki je v minuli sezoni osvojila 25. naslov državnih prvakov, bo prvo priložnost za uresničitev svojih načrtov imela že konec tega tedna. V nedeljo jo v Gornji Radgoni čaka superpokalna tekma z velenjskim Gorenjem, zadnjim domačim pokalnim zmagovalcem, njun dvoboj se bo pričel ob 18.15. Za Celjane bo v novi sezoni vendarle prioriteta ubranitev naslova državnega prvenstva in naskok na 22. naslov pokalnega zmagovalca, za ljubitelje rokometa pa bodo zagotovo najbolj atraktivne njihove tekme v ligi prvakov. Štajersko ekipo v skupinskem delu čaka "creme de la creme" evropskega rokometa, španska Barcelona, madžarski Pick Szeged, poljske Kielce, francoski Nantes, nemški Kiel, norveški Elverum in danski Aalborg zagotovo sodijo v to kategorijo. Direktorske vajeti zmagovalca Lige prvakov iz leta 2004 je poleti prevzel Slovak Miroslav Benicky . " V tej sezoni je bistvena finančna stabilnost kluba, od tega bodo odvisne vse naše nadaljnje aktivnosti na področju igralskega kadra. Moja želja je, da tekme v Ligi prvakov izkoristimo za privabljanje novih pokroviteljev in se okrepimo na igralskem kadru. Naš glavni cilj v tej sezoni je naslov državnega prvaka, ob tem pa se želimo v ligi prvakov prikazati v najlepši možni luči, " je na današnji novinarski konferenci dejal Benicky.

"Nikoli nisem bežal od odgovornosti in tudi zdaj ne bom. V tej sezoni želimo ubraniti naslov državnega prvaka, glede naših nastopov v ligi prvakov pa ni treba imeti prevelikih pričakovanj. Na nasprotni strani igrišča nas čakajo sami velikani tega športa in zares imenitni tekmeci, naša ekipa pa je mlada in neizkušena za tako visoko raven tekmovanja. Proti mednarodnim tekmecem se ne mislimo predati, moji varovanci bodo na vsaki tekmi dali vse od sebe," je med drugim dejal trener Alem Toskić, ki se po napornih pripravah ter številnih turnirjih v Severni Makedoniji in BiH zelo veseli nedeljskega uradnega začetka sezone in dvoboju proti bližnjim tekmecem iz Šaleške doline.

Po upokojitvi Davida Razgorja je kapetanski trak v celjskem klubu prevzel Primorec Aleks Vlah, ki je na današnjem medijskem druženju priznal, da se še malo lovi v tej vlogi, a nato odločno dodal: "Od svojih soigralcev bom zahteval, da na vsaki tekmi dajo vse od sebe in se borijo do zadnjega diha. Nobenega se ne smemo bati." Celjsko zasedbo po nedeljski tekmi za slovenski superpokal proti Gorenju Velenje v Gornji Radgoni nato v uvodnem krogu državnega prvenstva 9. septembra v Novem mestu čaka prva tekma v ligi NLB proti Krki. Prvo tekmo v ligi prvakov bo igrala 15. septembra, ko bo gostovala v nemškem Kielu.