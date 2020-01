V četrtfinalu pokala ATP še Rusi

V Perthu je bil v ospredju obračun med finalistom US Opna Rusom Danilom Medvedevom in mladim zvezdnikom Casperjem Ruudom, ki velja za izredno neugodnega za vse najboljše igralce. Prvi niz je Rus gladko dobil s 6:3, drugega pa šele v podaljšani igri z 8:6.

"Morda izid tega ne kaže, a dvoboj je bil zelo tesen in oba bi lahko zmagala," je po tekmi pokomentiral Medvedev, ki pred odprtim prvenstvom Avstralije že kaže dobro formo. Ta dvoboj je že odločil o zmagovalcu, saj je Karen Hačanov brez težav ugnal Viktorja Durasovicas 6:2 in 6:1. Tejmuraz Gabašviliin Konstantin Kravčuksta nato dobila še dvoboj dvojic z Ruudom in Durasovicem s 7:6 (4) in 6:4.

Šapovalov ustavil Nemce

Britanci so gladko odpravili Moldavce, ki so v šestih nizih zbrali 13 iger. Tekma med Kanado in Nemčijo pa je odločala o drugem mestu v skupini F. V četrtfinale tega turnirja, ki doživlja premiero v teniški karavani, se bo namreč uvrstilo šest zmagovalcev skupin in le dve najboljši drugouvrščeni ekipi.

V napetem obračunu je Nemčiji prvo točko priboril Jan-Lennard Struff, ki je ugnal Felixa Augerja-Aliassima s 6:1 in 6:4. V dvoboju velikanov bi nato Nemci lahko dosegli neulovljivo prednost, a je Denis Šapovalovnadigral Alexandra Zverevas 6:2 in 6:2. Odločala je igra dvojic, v kateri sta Šapovalov in Auger-Aliassime premagala Kevina Krawietzain Andreasa Miesas 6:3 in 7:6 (4).