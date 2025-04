V četrtfinalu rokometne Lige prvakov sedem slovenskih reprezentantov

Kot drugouvrščeno moštvo skupine A je neposredno v četrtfinale napredoval še Sporting iz Lizbone, ki bo v četrtfinalu igral z Nantesom. Francoski podprvaki, za katere poškodovani Rok Ovniček ni igral, Matej Gaber pa je dosegel dva gola, so v dodatnih kvalifikacijah premagali Wislo in tako končali evropsko sezono Mitje Janca, Mihe Zarabca in Tima Cokana.