Šok v Cincinnatiju: Padli so prvi nosilci, turnir povsem odprt

Sabalenko , trenutno vodilno igralko svetovne lestvice, je izločila Čehinja Sara Bejlek . 35. igralka sveta je bila od Belorusinje boljša s 7:6 (7) in 6:4. Za Sabalenko je to nov razočarajoč rezultat, saj je v zadnjem obdobju daleč od svoje najboljše forme. Prejšnji teden je izpadla že v Torontu, na zadnjih dveh turnirjih za grand slam pa se je poslovila v četrtfinalu Roland Garrosa in osmini finala Wimbledona.

Tudi Zverev ni uspel upravičiti vloge favorita. Nemca je po skoraj treh urah igre premagal Američan Tommy Paul. Ta je po izgubljenem prvem nizu našel odgovor in slavil s 4:6, 7:6 (6) in 6:4.

Presenečenja so se nadaljevala tudi pri drugih nosilcih. Drugi nosilec Auger-Aliassime je moral priznati premoč rojaku Francesu Tiafoeju, petopostavljenega Avstralca Alexa de Minaurja pa je izločil Francoz Arthur Fils. Oba dvoboja sta se končala z rezultatom 6:3 in 6:4.

Cincinnati tako ostaja brez številnih velikih imen, boj za naslov pa je zaradi zgodnjih izpadov favoritov postal še precej bolj odprt.