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Šok v Cincinnatiju: Padli so prvi nosilci, turnir povsem odprt

Cincinnati, 20. 08. 2026 08.32 pred 3 urami 1 min branja 0

Avtor:
K.I.
Tenis

Na teniškem turnirju v Cincinnatiju je prišlo do številnih presenečenj. V osmini finala sta tekmovanje končala tako prva nosilka Arina Sabalenka kot prvi nosilec Alexander Zverev. Med poraženci je tudi drugi nosilec Felix Auger-Aliassime.

Sabalenko, trenutno vodilno igralko svetovne lestvice, je izločila Čehinja Sara Bejlek. 35. igralka sveta je bila od Belorusinje boljša s 7:6 (7) in 6:4. Za Sabalenko je to nov razočarajoč rezultat, saj je v zadnjem obdobju daleč od svoje najboljše forme. Prejšnji teden je izpadla že v Torontu, na zadnjih dveh turnirjih za grand slam pa se je poslovila v četrtfinalu Roland Garrosa in osmini finala Wimbledona.

Novo razočaranje za Sabalenko
Novo razočaranje za Sabalenko
FOTO: Profimedia

Tudi Zverev ni uspel upravičiti vloge favorita. Nemca je po skoraj treh urah igre premagal Američan Tommy Paul. Ta je po izgubljenem prvem nizu našel odgovor in slavil s 4:6, 7:6 (6) in 6:4.

Presenečenja so se nadaljevala tudi pri drugih nosilcih. Drugi nosilec Auger-Aliassime je moral priznati premoč rojaku Francesu Tiafoeju, petopostavljenega Avstralca Alexa de Minaurja pa je izločil Francoz Arthur Fils. Oba dvoboja sta se končala z rezultatom 6:3 in 6:4.

Cincinnati tako ostaja brez številnih velikih imen, boj za naslov pa je zaradi zgodnjih izpadov favoritov postal še precej bolj odprt.

tenis Cincinnati Arina Sabalenka Alexander Zverev ATP WTA

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