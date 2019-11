Znani so finalisti za evropske filmske nagrade

Evropska filmska akademija (EFA) je objavila nominirance za 32. evropske filmske nagrade. Za nagrado je v finalnem izboru šest filmov, pod njih so se režijo podpisali recimo tudi Pedro Almodovar, Roman Polanski in Yorgos Lanthimos. Štirje filmi so tudi na sporedu letošnjega, 30. ljubljanskega filmskega festivala.

O nagrajencih bo odločalo več kot 3600 članov Evropske filmske akademije, dobitnike nagrad pa bodo razglasili na podelitvi nagrad, ki bo 7. decembra v Berlinu. V konkurenci so: Obtožujem! Romana Polanskega, Nesrečniki Ladja Lyja, Bolečina in slava Pedra Almodovarja, Razbijalka sistema Nore Fingscheidt, Najljubša Yorgosa Lanthimosa in Izdajalec Marca Bellocchia. Na programu letošnjega, 30. Liffa so filmi Polanskega, Lyja, Fingscheidtove in Belocchia.

V konkurenci za evropsko filmsko nagrado sta tudi italijanski film Izdajalec režiserja Marca Bellocchia in .... FOTO: Liffe

Film Romana Polanskega je prejel veliko nagrado žirije letošnjega 76. mednarodnega filmskega festivala v Benetkah. Navezuje se na afero Dreyfus, ki je leta 1894 za več kot desetletje razdelila Francijo. Bellocchiev film je zgodba o mafijskemu šefu Tommasu Buscettiju, ki je v največjem protimafijskem sodnem procesu vseh časov pomagal do pomembne zmage v boju proti organiziranem kriminalu. Film Nore Fingscheid predstavlja zgodbo o nezmožnosti prilagoditve devetletne deklice z vedenjsko motnjo, film Ladja Lyja pa je kritičen portret sodobne Francije. V tekmi za nagrado pa sta še slovenskim gledalcem znana Almodovarjeva Bolečina in slava, ter Najljubša Yorgosa Lanthimosa, ki je bil na Liffu lani. Razen Lyja so vsi režiserji in režiserka omenjenih filmov nominirani tudi za nagrado za režijo. Za najboljšega igralca je za glavno vlogo v Almodovarjevem Bolečina in slava nominiran Antonio Banderas, za vlogo v Obtožujem! Polanskega Jean Dujardin, za vlogo v Izdajalcu Bellocchia pa Pierfrancesco Favino. Med nominiranci so še gruzijski igralec Levan Gelbakhiani za vlogo v filmu z angleškim naslovom And Then We Danced v režiji Levana Akina, nemški igralec Alexander Scheer za vlogo v filmu Gundermann režiserja Andreasa Dresna ter Islandec Ingvar E. Sigurosson za vlogo v filmu Beli, beli dan režiserja Hlynurja Palmasona. Med igralkami se za evropsko nagrado potegujejo Olivia Colman, ki je bila za vlogo v Lanthimosovem filmu Najljubša že nagrajena z oskarjem za najboljšo žensko glavno vlogo, ter igralki Noemie Merlant in Adele Haenel, ki igrata protagonistki filma Portret mladenke v ognju. Danska igralkaTrine Dyrholm se za nagrado poteguje z vlogo v filmu Kraljica srca režiserke May el-Toukhy, ruska igralka Viktorija Mirošničenkoza vlogo v filmu Prekla Kantemirja Balagova, 11-letna igralka Helena Zengel pa si je nominacijo prislužila z vlogo deklice z vedenjsko motnjo v filmu Razbijalka sistema.

....francoski film Nesrečniki režiserja Ladja Lyja. FOTO: Liffe