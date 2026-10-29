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'Pokazali smo premalo, da bi si zaslužili kaj več'

Celje, 29. 10. 2026 10.40 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R.S. M.F.
FOTOGALERIJA: Celje Pivovarna Laško - Zagreb

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so tudi na zadnji tekmi Lige prvakov utrpeli poraz in skupinski del elitnega tekmovanja končali na zadnjem mestu brez osvojene točke in bodo tako evropsko pot februarja nadaljevali v Evropski ligi. V taboru domačih so si bili po tekmi enotni, da se je srečanje odločilo v drugem polčasu, ko so rokometaši Celja proti koncu srečanja popustili v obrambi.

V prvem polčasu so se rokometaši Celja dobro upirali nasprotniku in na odmor odšli z neodločenim izidom (16:16) ter tako ohranjali dobro možnost, da bi zadnjo tekmo letošnje sezone rokometne Lige prvakov zaključili z zmago. A na začetku drugega polčasa so varovanci Klemna Luzarja popustili in rokometašem Zagreba dovolili, da so jim pobegnili na tri zadetke prednosti, ki so jo v nadaljevanju brez težav ohranjali in na koncu celo povečali, končni rezultat pa je bil 32:38 v korist gostujočega moštva.

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Celjani so se tako od domačih tekem v letošnji sezoni Lige prvakov poslovili s porazom, a tudi z nepozabno podporo s tribun. Zlatorog je napolnilo 4500 navijačev, ki so domačo ekipo spodbujali skozi vseh 60 minut.

"Zagreb ima kakovostno ekipo, pokazali so tudi fizično moč, ki nam jo zaradi mladosti v moštvu vseeno primanjkuje. Ob tem tudi nimamo izkušenj, ko bi se znašli v določenih situacijah, gostujoče moštvo je to imelo in tu so bili boljši od nas," je po tekmi dejal domači trener Luzar. "V drugem polčasu nam je zmanjkalo energije, nismo mogli več konkurirati v dvobojih v obrambi, prav tako smo v napadu zapravili nekaj lepih priložnosti, kar je na koncu Zagreb kaznoval s protinapadi," je še povedal 42-letnik.

'Pokazali smo premalo, da bi si zaslužili kaj več'

"Danes smo na krilih Zlatoroga leteli v prvem polčasu, ampak to je bilo na koncu še vedno premalo. Preveč zgrešenih strelov, preveč zapravljenih žog, prelahki smo bili v obrambi, kar je na koncu vodilo v šest golov razlike," je po tekmi dejal Aljuš Anžič, ki predstavlja prihodnost slovenskega rokometa.

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Na prvi tekmi je Zagreb, takrat pred svojimi navijači, slavil z 31:29, zato je bila želja rokometašev Celja po maščevanju pred domačimi navijači še toliko večja. Na koncu se načrti Anžiča in soigralcev niso uresničili, skupinski del tekmovanja pa so tako zaključili s šestimi porazi. "Igranje v Ligi prvakov je vedno privilegij, sicer so nas pestile poškodbe, a na koncu to ni izgovor. Bila je lepa izkušnja, a na koncu smo pokazali premalo, da bi si zaslužili kaj več," je zaključil Anžič.

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rokomet celje pivovarna laško aljuš anžič

Zagrebčani v drugem polčasu strli odpor srčnih Celjanov

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