V drugi etapi s ciljem v Barceloni tokrat brez teme

"Vedeli so, da bo temno. Cel dan imajo čas, da izpeljejo ekipni kronometer, a moramo čakati do večera," je organizatorje v soboto po prvi etapi kritiziral lanski zmagovalec, Belgijec Remco Evenepoel. Ta je sicer po četrtem mestu njegove ekipe Soudal-Quick Step v najboljšem položaju med največjimi favoriti za skupno zmago. Za vodilnim Italijanom Lorenzom Milesijem (DSM-firmenich) zaostaja šest sekund, ima pa 26 sekund naskoka pred slovenskim asom Primožem Rogličem in Dancem Jonasom Vingegaardom (oba Jumbo-Visma). Še pet sekund več zaostaja Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates), Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) ima 14 sekund zaostanka za lanskim zmagovalcem.