Avstrijec Thiem odlično formo kronal z zmagoslavjem v Barceloni

Thiem je postal drugi tenisač z dvema turnirskima zmagama v tej sezoni. To je doslej uspelo še Federerju.

Avstrijec Dominic Thiem je zmagovalec turnirja v Barceloni. V finalu je v dveh nizih opravil z Rusom Danilom Medvedevom s 6:4 in 6:0. Za to je potreboval uro in štirinajst minut. Avstrijec je v katalonski prestolnici blestel, svojo odlično formo pa je pokazal že ob zmagi nad Rafaelom Nadalom v polfinalu. Prav Španec je Thiema, dve leti nazaj, v finalu Barcelone, prikrajšal za lovoriko.

Thiem si je po zmagi nad Medvedevom zagotovil 13. turnirsko zmago, drugo v tej sezoni. V Indian Wellsu je pred dobrim mesecem dni z 2:1 v nizih premagal tudi slovitega ŠvicarjaRogerja Federerja.