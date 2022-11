V drugo slovenske rokometašice neuspešne, Švedinje so bile pretrd oreh

V prvem polčasu so bile Slovenke konkurenčne in na odmor odšle le z zadetkom zaostanka (13:14), v drugem pa so povsem popustile in tako vpisale točkovno ničlo, medtem ko so se Švedinje z dvema zmagam že uvrstile v drugi skupinski del turnirja. Najboljša strelka Slovenije je bila znova Ana Gros , ki je dosegla pet golov, Tjaša Stanko je zadela štiri, s sedmimi obrambami pa se je izkazala Amra Pandžić . Kljub temu so Slovenke osrednjo dvorano v mestu grofov zapustile dvignjenih glav, odločitev o napredovanju v drugi del tekmovanja, ki bo med 10. in 16. novembrom v Ljubljani, pa bo padla po torkovi zadnji tekmi proti Srbkinjam.

Črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Dragan Adžić v primerjavi s prvim dvobojem z Dankami ni spreminjal svojega kadra, v ogenj je poslal nespremenjeno zasedbo. V uvodno postavo je uvrstil vratarko Amro Pandžić, krilni igralki Tamaro Mavsar in Aljo Varagić, zunanje igralke Elizabeth Omoregie, Nino Zulić in Ano Gros ter krožno napadalko Natašo Ljepoja.

Slovenija je v uvodnih minutah imela predvsem težave v napadu, nikakor ni našla načina, da bi prebila granitno švedsko obrambo 6-0. A tudi po zaostanku 0:3 jo ni zajela panika, prvi gol je prek Zulićeve dosegla v začetku sedme minute, potem ko je imela igralko manj na igrišču po izključitvi Grosove, po novem zadetku Zulićeve in Ljepoje pa jo v 10. minuti tudi ujela in izenačila na 3:3.

A Švedinje, ki so v primerjavi z Dankami prikazale veliko hitrejšo igro, so znova udarile z vsemi silami, v naslednjih dveh minutah so naredile delni izid 3:0, zaostanek Slovenk pa je znova narasel na tri gole (3:6).

Adžić je zelo hitro posegel po prvih kadrovskih korekcijah, postopoma je do konca polčasa v ogenj poslal Barbaro Lazović, Valentino Klemenčič, Tjašo Stanko, Tijo Gomilar Zickero, Nino Žabjek in Emo Abino, po prvem zaostanku za štiri gole v 17. minuti pa zahteval prvo minuto odmora.

Novi napotki so prebudili njegove varovanke, ki so le štiri minute potrebovale, da so izničile zaostanek in izenačile na 10:10. Po švedski minuti odmora so Slovenke zaigrale še bolje, dvorana Zlatorog pa je "eksplodirala" v 24. minuti, ko je Abina zadela za prvo slovensko vodstvo na tekmi z 12:11.

Do konca prve polovice tekme so Slovenke - med strelke se je v tem obdobju vpisalo kar osem igralk - kljubovale Švedinjam. Na veliki odmor so se podale z najmanjšim možnim zaostankom (13:14), v peti minuti nadaljevanja pa je primanjkljaj narasel na tri gole (14:17).

Po zaostanku 15:19 v 38. minuti je Adžić znova zahteval minuto odmora, njegovi novi in dodatni napotki pa tokrat niso imeli želenega učinka. Hud boj proti telesno višjim in močnejšim severnjakinjam je njegovim varovankam vzel preveč moči, v napadu so začele delati začetniške napake, njihove tekmice pa so to kaznovale in jih v 41. minuti pahnile v hud položaj, potem ko so prvič na dvoboju zaostale za šest golov (16:22).

Po novi Adžićevi minuta odmora se razmerje moči na igrišču ni spremenilo, njegove varovanke so tu in tam občasno še kazale znake življenje, v celoti pa niso bile kos svojim tekmicam na drugi strani igrišča. V 48. minuti je njihov zaostanke že znašal devet golov (17:26) in jasno je bilo, da bo odločitev o napredovanju v drugi del tekmovanja padla na torkovi tekmi proti Srbkinjam.