V Dubaju ostal ujet tudi teniški zvezdnik Medvedjev

"Zdravje, varnost in dobro počutje naših igralcev, osebja in turnirskega kadra so naša prednostna naloga," so na družbenem omrežju X zapisali pri ATP in dodali: "Lahko potrdimo, da manjše število igralcev in članov ekip ostaja v Dubaju... Nastanjeni so v uradnih hotelih turnirja. Z njimi smo v neposrednem stiku."
Zaradi iranskega napada na Dubaj, ki je sledil kot reakcija po napadu ZDA in Izraela, so v Dubaju konec tedna zaprli zračni prostor. Finec Harri Heliovaara in Britanec Henry Patten, ki sta v nedeljo slavila v dvojicah, sta ocenila, da je v hotelu blizu letališča nastanjenih približno 30 ljudi. "Mirno čakamo, da se razmere uredijo. Seveda si vsi želimo oditi čim prej, a je včasih najbolje preprosto počakati, da se stanje izboljša," je še zapisal Finec.
Prva letala družb Emirates in Flydubai naj bi iz Dubaja poletela danes zvečer. Etihad Airways, ki opravlja lete iz Abu Dabija, je napovedal prve polete za torek.
V Dubaju se v teh dneh mudi tudi slovenska odbojkarska ekipa Calcit Volleyja, ki nastopa na mednarodnem turnirju.