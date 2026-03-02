Naslovnica
Drugi športi

V Dubaju ostal ujet tudi teniški zvezdnik Medvedjev

Dubaj, 02. 03. 2026 17.36 pred 46 minutami 1 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Danil Medvedjev

Zaradi vojne v Iranu in napadov na cilje v širši regiji so v Dubaju obtičali tudi nekateri teniški zvezdniki, ki so do nedelje tam nastopali na turnirju ATP 500. Med njimi je tudi zmagovalec turnirja Rus Danil Medvedjev, ki bi moral potovati v ZDA na turnir v Indian Wellsu.

"Zdravje, varnost in dobro počutje naših igralcev, osebja in turnirskega kadra so naša prednostna naloga," so na družbenem omrežju X zapisali pri ATP in dodali: "Lahko potrdimo, da manjše število igralcev in članov ekip ostaja v Dubaju... Nastanjeni so v uradnih hotelih turnirja. Z njimi smo v neposrednem stiku."

Preberi še V luči spopadov na Bližnjem vzhodu neznana usoda lige Aba in evrolige

Zaradi iranskega napada na Dubaj, ki je sledil kot reakcija po napadu ZDA in Izraela, so v Dubaju konec tedna zaprli zračni prostor. Finec Harri Heliovaara in Britanec Henry Patten, ki sta v nedeljo slavila v dvojicah, sta ocenila, da je v hotelu blizu letališča nastanjenih približno 30 ljudi. "Mirno čakamo, da se razmere uredijo. Seveda si vsi želimo oditi čim prej, a je včasih najbolje preprosto počakati, da se stanje izboljša," je še zapisal Finec.

Preberi še Varnost bo ključnega pomena za dirki formule 1 na Bližnjem vzhodu

Prva letala družb Emirates in Flydubai naj bi iz Dubaja poletela danes zvečer. Etihad Airways, ki opravlja lete iz Abu Dabija, je napovedal prve polete za torek.

V Dubaju se v teh dneh mudi tudi slovenska odbojkarska ekipa Calcit Volleyja, ki nastopa na mednarodnem turnirju.

