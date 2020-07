V karavani F1 brez okužb, pozitiven prvak serije NASCAR

Štiriinštiridesetletni Jimmie Johnson, nazadnje prvak v tej seriji leta 2016, je novico o pozitivnem testu prejel v petek, posledično pa bo izpustil dirko v Indianapolisu na slovitem Brickyardu, ki bo v nedeljo. Na dirki ga bo zamenjal Justin Allgaier.

V izjavi za javnost je Johnson zapisal, da nima simptomov bolezni covida-19, je pa v petek zbolela njegova žena. V samoizolaciji je tudi en član Johnsonove ekipe. V ZDA se je sicer z novim koronavirusom okužil tudi nekdanji dirkač F1 Felipe Nasr, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Brazilec dirka v ameriški vzdržljivostni seriji IMSA.

V F1 pa med 26. junijem in 2. julijem med več kot 4000 odvzetimi vzorci ni bilo pozitivnih testov. V zadnjem tednu je strokovno osebje testiralo 4032 vzorcev dirkačev, predstavnikov ekip in ostalega osebja v Avstriji. V Spielbergu bosta ta in prihodnji konec tedna na sporedu prvi dirki svetovnega prvenstva.