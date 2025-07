V finalu Bad Homburga Swiatek proti Peguli

Swiatek ima zdaj 50 zmag v karieri nad najboljšimi desetimi, vendar do petka ni dosegla nobene od teh zmag na travi.

Iga Swiatek , trenutno osma igralka sveta, se je po več kot enem letu znova uvrstila v finale. To bo njen karierni prvi finale na travi, potem ko je v polfinalu s 6:1, 6:3 ugnala Italijanko Jasmine Paolini . Poljakinja, petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam, je Italijanko premagala že četrtič v prav toliko dvobojih.

Swiatek tri dni pred začetkom letošnjih bojev na sveti travi v Wimbledonu kaže izjemno formo. Poljakinja je sicer štirikrat doslej zmagala na OP Francije, enkrat na OP ZDA, v Wimbledonu je bila najvišje v četrtfinalu pred dvema letoma.

"Nisem pričakovala, da bom zmagala na tej tekmi, zato sem vesela, da sem preprosto opravila svoje delo," je po dvoboju dejala Swiatek. "Vedela sem, kako želim igrati, in sem se preprosto potrudila. Vesela sem, da sem ohranila zagon do konca obračuna, Jasmine ne smeš dovoliti, da se vrne v igro, ker je borka. Želela sem se le potruditi in poskusiti."